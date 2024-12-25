Не всі задумуються над тим, чому тріщать дерева, пише 24 Канал з посиланням на Baza Drov. Залежно від виду деревини й ступеня сушіння, поліна можуть майже не видавати акустичного шуму або тріщати.

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Чому тріщать дерева

Різні дрова можуть "звучати" по-різному. Тріщання дров залежить від породи деревини. Сухий бук може горіти беззвучно, а сосна через високу смолистість не лише сильно тріщить, але й стріляє іскрами.

Причиною тріщання дров може бути вологість. Навіть сухі поліна, які мають невеличку кількість рідини, випаровуючись починають тріщати при взаємодії з високою температурою. Саме тому сира деревина починає горіти потріскуючи.



Дрова тріскотять через різні фактори / Фото Pexels

Такі характерні звуки тріскотіння відбуваються через піроліз – процес термічного розкладання. Після утворення на поліні шару вугілля рідина в деревині починає закипати та випаровуватися. Щоб звільнитися назовні, їй треба подолати шар деревного вугілля. Саме вихід пари з розривом деревних волокон звучить, бо мікровибух, яке ми називаємо тріскотом.

Поліна можуть тріщати від своєї товщини. Вода всередині них починає розширюватися й розривати верхній шар вугілля. Тріщання з’являється тоді, коли волокна розриваються в поперечному напрямку, а деревина переходить в стадію інтенсивного горіння.

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Тріщання дров можна поділити на три види. Постійний шум виникає через кипіння пари в процесі піролізу. Випаровування вологи спричиняє тріскотіння. Тихе потріскування – це безперервний звук, причиною якого є розрив волокон.

Коли дерево постійно потріскує – це ознака того, що вони почали інтенсивно горіти. Епізодичний шум вже відбувається в результаті відшаровування лускатого шару оболонки поліна.