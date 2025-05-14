Туи будут расти идеально и не будут желтеть: вот что сделать с ними весной

Туя – это идеальное дерево для двора или сада, а также туи могут стать идеальной зеленой изгородью. Но для того, чтобы они хорошо росли, нужно позаботиться о правильном уходе весной.

Если вы только начинаете заниматься выращиванием туй, у вас точно может возникнуть немало вопросов – например, когда нужно поливать деревья, чем подкормить их для быстрого роста и т.д., сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба".

Интересно Никогда не сажайте их рядом с розами: эти 5 растений погубят цветение

Как правильно ухаживать за туями весной?

Прежде всего, нужно понимать особенности сорта туи, что вы выращиваете. Например, есть некоторые сорта, для которых присущ золотистый оттенок – поэтому это точно не стоит считать за болезнь.

Если с цветом туи все хорошо, тогда можно переходить к базовым процедурам – полив по необходимости, прополка, удаление мусора. Если осенью вы проводили мульчирование, тогда весной эту мульчу необходимо забрать, ведь так земля быстрее прогреется и насытится кислородом.

А вот в апреле-мае, когда уже наступят по-настоящему теплые дни, можно снова замульчировать тую. Также в это время проводят и черенкование – и для этого дереву должно быть по крайней мере 2 – 3 года. Выбирайте крепкие побеги в верхней части ствола, а уже потом занимайтесь укоренением.

Еще одна важная задача садовода – это весенняя обрезка туи, которую нужно провести по всем правилам.



Туи нуждаются в весеннем уходе / Фото Pexels

Почему весной туи желтеют?

Очень часто начинающие садоводы сталкиваются с проблемой пожелтения хвои на дереве. Это значит, что на зиму вы использовали плохой защитный материал, сквозь который, скорее всего, проникали агрессивные ультрафиолетовые лучи, и растение получило солнечные ожоги.

Для того, чтобы такой ситуации не повторилось, важно инвестировать в качественное агроволокно и желательно не забывать об осенней подкормке. Но если беда уже произошла, тогда весной можно использовать биостимуляторы. Процедуру проводят несколько раз – от 2 до 4 – пока вы не увидите, что растение возвращает себе зеленый цвет.

Кстати, найти биостимуляторы по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет. А с подпиской "Для своих" доставка – бесплатная.

Чем опрыскивать туи весной?

Для того, чтобы понять, чем опрыскивать туи, нужно знать, какие болезни могут поразить туи. Обычно эти деревья уязвимы к фузариозу, ржавчины и еще нескольких других болезней – и всегда лучше прибегнуть к профилактике, чем потом лечить их.

Для опрыскивания туй используют фунгициды, или как альтернативу – бордоскую жидкость. Она очень популярна среди садоводов из-за высокой эффективности и универсальности. Неплохо подойдет также раствор медного купороса с концентрацией чуть более 1%.