Обрезка туи важна не только по эстетическим причинам – формирование роскошной кроны также снижает вероятность развития заболеваний и появления других неприятных ситуаций, сообщает 24 Канал. Но если провести процедуру неправильно, туи можно случайно нанести непоправимый вред.
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Как правильно обрезать тую?
Туи – это достаточно неприхотливые деревья, и одновременно выносливые, и все виды туи имеют одну общую черту – они не образуют новых почек, в том числе и на старых ветвях. И поэтому туя не прощает плохих стрижек – если вы слишком сильно обрежете дерево или кустарник, вы создадите постоянное голое место на кроне.
Поэтому необходимость обрезки нужно свести к минимуму – для этого сажайте дерево в хорошо продуманном месте и хорошей дистанции от остальных растений.
Лучшее время обрезки – это ранняя весна, ведь новый рост еще не начался, а когда появится новый прирост, он быстро скроет порезы, что вы сделали на дереве. Самую первую обрезку нужно сделать в середине марта – хотя это может варьироваться от того, когда ранняя весна наступает в вашем регионе.
Тую нужно вовремя обрезать / Фото Pexels
Каждый раз, когда вы обрезаете тую, это будет стимулировать новый рост. Поэтому для этих деревьев стоит делать легкую обрезку с начала весны до середины лета, чтобы не стимулировать их к зимнему росту. А вот удалять мертвые ветви и кончики можно и в конце августа и даже осенью.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, можно ли сажать туи возле дома и что об этом говорят народные приметы.
Вот основные правила обрезки туи, которые нужно хорошо запомнить:
- Обрежьте кончики всех ветвей, беспорядочно торчащих из кроны туи, чтобы создать ровную форму. И очень важно оставить хотя бы одну ветку на вершине дерева для нового роста.
- Для обрезки используйте специальные ножницы с длинными лезвиями. Если же нужно убрать ветви, используйте небольшую пилу или веткорез. Инструменты до и после работы нужно дезинфицировать.
- Не проводите обрезку очень молодых деревьев. Когда оно только начинает расти, еще требует своей зеленой массы – и если на 1 – 2 год жизни убрать слишком много веток, вы можете остановить рост или даже убить дерево. При необходимости можно только убрать сломанные или мертвые ветви, а также те, что трутся друг о друга.
- Осторожно обрезайте деревья, которым больше, чем 6 – 7 лет. Есть очень малая вероятность, что дерево возобновит рост после обрезки.
- Как правило, в целом туя не требует очень много обрезки, поэтому стрижку нужно проводить только для того, чтобы поддерживать форму дерева.
- Воздержитесь от обрезки в дождливую и влажную погоду.