Обрізка туї важлива не лише з естетичних причин – формування розкішної крони також знижує ймовірність розвитку захворювань та появи інших неприємних ситуацій, повідомляє 24 Канал. Та якщо провести процедуру неправильно, туї можна випадково завдати непоправної шкоди.

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Як правильно обрізати тую?

Туї – це досить невибагливі дерева, і водночас витривалі, та всі види туї мають одну спільну рису – вони не утворюють нових бруньок, в тому числі і на старих гілках. І через це туя не пробачає поганих стрижок – якщо ви надто сильно обріжете дерево чи чагарник, ви створите постійне голе місце на кроні.

Через це необхідність обрізки потрібно звести до мінімуму – для цього садіть дерево в добре продуманому місці та хорошій дистанції від решти рослин.

Найкращий час обрізки – це рання весна, адже нове зростання ще не почалося, а коли з'явиться новий приріст, він швидко приховає порізи, що ви зробили на дереві. Найпершу обрізку потрібно зробити в середині березня – хоча це може варіюватися від того, коли рання весна настає у вашому регіоні.



Тую потрібно вчасно обрізати / Фото Pexels

Кожного разу, коли ви обрізаєте тую, це буде стимулювати нове зростання. Тому для цих дерев варто робити легку обрізку від початку весни до середини літа, аби не стимулювати їх до зимового росту. А ось видаляти мертві гілки та кінчики можна і наприкінці серпня та навіть восени.

До речі, раніше ми вже розповідали, чи можна садити туї біля дому і що про це кажуть народні прикмети.

Ось основні правила обрізки туї, які потрібно добре запам'ятати: