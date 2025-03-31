Обрізка туї важлива не лише з естетичних причин – формування розкішної крони також знижує ймовірність розвитку захворювань та появи інших неприємних ситуацій, повідомляє 24 Канал. Та якщо провести процедуру неправильно, туї можна випадково завдати непоправної шкоди.
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Як правильно обрізати тую?
Туї – це досить невибагливі дерева, і водночас витривалі, та всі види туї мають одну спільну рису – вони не утворюють нових бруньок, в тому числі і на старих гілках. І через це туя не пробачає поганих стрижок – якщо ви надто сильно обріжете дерево чи чагарник, ви створите постійне голе місце на кроні.
Через це необхідність обрізки потрібно звести до мінімуму – для цього садіть дерево в добре продуманому місці та хорошій дистанції від решти рослин.
Найкращий час обрізки – це рання весна, адже нове зростання ще не почалося, а коли з'явиться новий приріст, він швидко приховає порізи, що ви зробили на дереві. Найпершу обрізку потрібно зробити в середині березня – хоча це може варіюватися від того, коли рання весна настає у вашому регіоні.
Тую потрібно вчасно обрізати / Фото Pexels
Кожного разу, коли ви обрізаєте тую, це буде стимулювати нове зростання. Тому для цих дерев варто робити легку обрізку від початку весни до середини літа, аби не стимулювати їх до зимового росту. А ось видаляти мертві гілки та кінчики можна і наприкінці серпня та навіть восени.
До речі, раніше ми вже розповідали, чи можна садити туї біля дому і що про це кажуть народні прикмети.
Ось основні правила обрізки туї, які потрібно добре запам'ятати:
- Обріжте кінчики усіх гілок, що безладно стирчать з крони туї, аби створити рівну форму. Та дуже важливо залишити принаймні одну гілку на вершині дерева для нового зростання.
- Для обрізки використовуйте спеціальні ножиці з довгими лезами. Якщо ж потрібно прибрати гілки, використовуйте невелику пилку чи гілкоріз. Інструменти до і після роботи потрібно дезінфікувати.
- Не проводьте обрізку дуже молодих дерев. Коли воно тільки починає рости, ще потребує своєї зеленої маси – і якщо на 1 – 2 рік життя прибрати надто багато гілок, ви можете зупинити зростання чи навіть убити дерево. За необхідності можна тільки прибрати зламані чи мертві гілки, а також ті, що труться одна об одну.
- Обережно обрізайте дерева, яким більше, ніж 6 – 7 років. Є дуже мала ймовірність, що дерево відновить ріст після обрізки.
- Як правило, в цілому туя не потребує дуже багато обрізки, тому стрижку потрібно проводити тільки для того, аби підтримувати форму дерева.
- Утримайтеся від обрізки у дощову та вологу погоду.