5 причин, почему ваш дом постоянно выглядит неопрятным: большинство даже не замечают

Навести порядок в доме – это довольно просто. А вот поддерживать его в течение недели вплоть до следующей уборки – это уже задача со звездочкой, которая под силу далеко не всем.

Если вы не можете понять, почему через день после уборки в вашем доме уже снова беспорядок, вы точно не одни. И ситуацию можно достаточно легко и быстро исправить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Вы не выбрасываете старые вещи

Если вы не перебираете вещи и не выбрасываете лишние по крайней мере время от времени, это в конце концов приведет к тому, что вам будет почти невозможно поддерживать порядок. Организация – это не значит положить миллион вещей в красивые коробки; это умение вовремя выбросить все лишнее и оставить только те вещи, которые действительно заслуживают быть в вашей жизни.

Расхламление должно стать вашей привычкой – и тогда беспорядок в доме будет возникать значительно реже.

Ваши вещи не имеют настоящего дома

Иногда людям ошибочно кажется, что они организованы – но если вы постоянно перекладываете кипы вещей с одного места на другое, это значит, что это на самом деле не так. Каждая вещь в вашем доме должна иметь место, на которое вы будете возвращать ее сразу же после использования.

Как только вы найдете для каждого предмета свой дом, даже почта наконец перестанет заполнять все поверхности.

Ваша система организации не соответствует образу жизни

Если вы устроили нереалистичную систему организации – например, вы ожидаете, что семья из 5 человек будет поддерживать идеальный порядок в гостиной, но не имеете специально отведенного места для всей обуви и рюкзаков – это приведет к постоянному беспорядку.



Система организации должна быть продуманной / Фото Pexels

Вы ориентируетесь только на эстетику

Конечно, хочется, чтобы кладовая выглядела, как пост в инстаграме, а кухня радовала не меньше, чем картинки на Pinterest. Впрочем, к сожалению, это не имеет ничего общего с поддержанием порядка. Если вы покупаете корзины для организации из-за их вида, а не потому, что действительно в них нуждаетесь, это приведет только к большему скоплению беспорядка и ненужных вещей.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие вещи на кухне прогоняют благосостояние и деньги – лучше от них сразу избавиться.

Вы пытаетесь сделать все самостоятельно

Когда говорится об организации дома, всегда нужно просить о помощи – ведь в поддержании порядка должны участвовать все жители дома, иначе ваши усилия будут напрасными.

Даже дети могут научиться складывать свои игрушки в контейнеры. А иногда для поддержания порядка стоит обратиться и к профессионалу по организации – порой люди слишком близки к собственному пространству, чтобы оценивать его объективно.