Эзотерики верят, что если материальное состояние человека даже несмотря на тяжелый ежедневный труд все еще оставляет желать лучшего, это может значить, что в доме притаилось несколько коварных вещей, притягивающих нищету и заставляющих деньги "утекать сквозь пальцы", сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".
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Часы, что остановились
Приметы утверждают, что когда останавливаются часы, они также останавливают и финансовые потоки в доме. Поэтому стоит внимательно следить за тем, чтобы все часы в доме работали и вовремя заводить их.
Если же механизм поврежден безвозвратно, стоит выбросить такие часы и не держать их дома.
Сломанные вещи
Эзотерики верят, что исправные вещи имеют "живую" энергию, которой они делятся с человеком, а вот сломанные – наоборот, имеют "мертвую" энергетику, и приносят только расходы и нищету.
Например, если в доме капает кран, то так же будут "утекать" и ваши деньги. То же касается битой посуды, сломанных шкафов и тому подобное.
Сломанные вещи не стоит держать дома / Фото Pexels
Разбитое стекло и зеркала
Нельзя хранить в доме испорченное зеркало – слышать об этом приходилось, вероятно, всем. Оно считается порталом в потусторонний мир, и если зеркало треснуло, негативная энергия может легко проникнуть в мир живых. И вместе с собой она приносит и страдания, горе и разруху.
Кстати, ранее мы рассказывали, как правильно выбрасывать зеркало, чтобы не навлечь на себя неприятности.
Вещи с "мертвой" энергией
Не советуют держать в доме засушенные цветы, коллекции насекомых или рога животных – все эти вещи только засоряют атмосферу вашего жилья и не притягивают к нему ничего хорошего.