Эзотерики верят, что если материальное состояние человека даже несмотря на тяжелый ежедневный труд все еще оставляет желать лучшего, это может значить, что в доме притаилось несколько коварных вещей, притягивающих нищету и заставляющих деньги "утекать сквозь пальцы", сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Часы, что остановились

Приметы утверждают, что когда останавливаются часы, они также останавливают и финансовые потоки в доме. Поэтому стоит внимательно следить за тем, чтобы все часы в доме работали и вовремя заводить их.

Если же механизм поврежден безвозвратно, стоит выбросить такие часы и не держать их дома.

Сломанные вещи

Эзотерики верят, что исправные вещи имеют "живую" энергию, которой они делятся с человеком, а вот сломанные – наоборот, имеют "мертвую" энергетику, и приносят только расходы и нищету.

Например, если в доме капает кран, то так же будут "утекать" и ваши деньги. То же касается битой посуды, сломанных шкафов и тому подобное.



Сломанные вещи не стоит держать дома / Фото Pexels

Разбитое стекло и зеркала

Нельзя хранить в доме испорченное зеркало – слышать об этом приходилось, вероятно, всем. Оно считается порталом в потусторонний мир, и если зеркало треснуло, негативная энергия может легко проникнуть в мир живых. И вместе с собой она приносит и страдания, горе и разруху.

Кстати, ранее мы рассказывали, как правильно выбрасывать зеркало, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Вещи с "мертвой" энергией

Не советуют держать в доме засушенные цветы, коллекции насекомых или рога животных – все эти вещи только засоряют атмосферу вашего жилья и не притягивают к нему ничего хорошего.