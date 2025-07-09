Езотерики вірять, що якщо матеріальний стан людини навіть попри важку щоденну працю все ще залишає бажати кращого, це може значити, що в домі притаїлося кілька підступних речей, що притягують злидні та змушують гроші "витікати крізь пальці", повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Годинник, що зупинився

Прикмети стверджують, що коли зупиняється годинник, він також зупиняє і фінансові потоки у домі. Тож варто уважно слідкувати за тим, аби усі годинники в домі працювали та вчасно заводити їх.

Якщо ж механізм пошкоджений безповоротно, варто викинути такий годинник та не тримати його вдома.

Зламані речі

Езотерики вірять, що справні речі мають "живу" енергію, якою вони діляться з людиною, а ось зламані – навпаки, мають "мертву" енергетику, і приносять тільки витрати та злидні.

Наприклад, якщо у домі крапає кран, то так само "витікатимуть" і ваші гроші. Те саме стосується битого посуду, зламаних шаф тощо.



Зламані речі не варто тримати вдома / Фото Pexels

Розбите скло та дзеркала

Не можна зберігати у домі зіпсоване дзеркало – чути про це доводилося, певно, усім. Воно вважається порталом у потойбічний світ, і якщо дзеркало тріснуло, негативна енергія може легко проникнути у світ живих. І разом з собою вона приносить і страждання, горе й розруху.

До речі, раніше ми розповідали, як правильно викидати дзеркало, аби не накликати на себе негаразди.

Речі з "мертвою" енергією

Не радять тримати в домі засушені квіти, колекції комах чи роги тварин – всі ці речі тільки засмічують атмосферу вашого житла та не притягують до нього нічого хорошого.