Оказывается, что вырез в разделочной доске содержит скрытую функцию, которая облегчает приготовление блюд, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Alamar Cragt Shop.

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Зачем вырез в доске для нарезки

Оказывается, большинство из нас не знали о том, как правильно использовать это отверстие в разделочной доске. Так, он играет роль ручки, за которую доску подвешивают, но есть другой вариант использования.

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Пользовательница тиктоку сняла видеоролик, в котором показала функцию отверстия. По ее словам, она всегда его использует для того, чтобы перемешивать нарезанные продукты в салатнице или кастрюле. Благодаря этому методу, они не будут падать с доски, а попадут сразу в миску.

Функция выреза в разделочной доске: смотрите видео

Кроме того, отверстие позволяет легко держать и переносить доску, особенно если она тяжелая или большая. Также благодаря вырезу можно быстро повернуть доску одной рукой, когда что-то нарезаешь и надо наклонить.

В некоторых случаях, отверстие на доске является просто декоративным элементом, особенно в деревянных или крафтовых предметах для кухни.

Если же разделочная доска имеет еще и желобок, то он предназначен для сбора жидкости из продуктов (помидоры, апельсины и т.д.). Он собирает жидкость, чтобы она не вытекала на стол или поверхность.

К слову, недавно мы рассказали, зачем ставить фольгу в морозилку.

Специалисты советуют не мыть деревянную доску горячей водой, поскольку она может деформироваться.