6 причин, почему в вашей ванной так грязно: не все догадываются

Ванная комната довольно быстро загрязняется – и убирать в ней нужно едва ли не постоянно, чтобы там действительно поддерживалась чистота. Но есть несколько причин, по которым она загрязняется даже быстрее.

Тонкий слой пыли на унитазе, немного налета на подоконнике, пыль в углу – и это довольно привычная картина для многих ванных комнат, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Причин такого количества пыли и грязи в комнате может быть немало – и нужно найти их для того, чтобы устранить.

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Мертвые клетки кожи

Это неприятно, но это правда – независимо от того, где вы нашли пыль, преимущественно она состоит из отмерших частей кожи, поэтому логично, что ее можно так много зайти в комнате, где после душа вы вытираетесь полотенцем или используете пемзу для ног.

Волосы

Если вы привыкли расчесывать волосы в ванной комнате, не стоит и удивляться, что волосы и отмершие клетки кожи головы также попадают в состав пыли. Кроме того, есть волосы, которые удаляются во время бритья.

Независимо от того, или волосы длинные, или короткие, они также могут легко выпадать и прилипать к различным поверхностям.

Грязь и мусор

Конечно же, нельзя также забывать и о разнообразном мусоре и грязи, что попадает в ванную комнату на ногах, одежде и даже с домашними животными. Все, что вы заносите внутрь, сочетается с естественной пылью, приумножая ее.

Кстати, чистоту важно поддерживать не только в ванной, но и во всем доме. Ранее мы уже рассказывали, что нужно убирать ежедневно для идеального порядка в доме.

Влажность

Между раковиной, душем и туалетом в ванной комнате используется достаточно много воды, что делает комнату чрезвычайно влажной средой. Сама влага не создает пыль, но она помогает сбивать частицы вместе и заставляет их быстрее прилипать к поверхности.

Поэтому частицы пыли становятся более заметными, по сравнению с сухими комнатами, где пыль просто летает в воздухе, а не оседает.



Влажность в ванной приводит к накоплению пыли / Фото Pexels

Мыльный налет и остатки моющих средств

Если ваша ванная комната не все время сияет чистотой, тогда точно есть части раковины, ванной и душа, на которых образуется мыльный налет, или оседают остатки шампуней, кондиционеров и гелей для душа. Эти поверхности, как правило, липкие – а значит, хорошо улавливают и собирают пыль.

Вытяжка

Вытяжку запускают для того, чтобы уменьшить влажность в комнате и, к сожалению, это может привести к увеличению количества пыли. Вентилятор удаляет водяной пар из воздуха и поверхностей, и вместе с ним засасывает также и пыль из комнаты.

Если вентилятор регулярно не чистить, пыль начнет собираться на лопастях, и когда вы будете включать вытяжку, она будет выбрасывать его обратно на поверхности ванной.