В доме повязали цветы: вот что это может означать для вашей жизни
- Увядание цветов в доме может указывать на неправильный уход или иметь эзотерические объяснения, связанные с энергетическим состоянием дома.
- Цветы могут впитывать негативную энергию из дома, предупреждать об опасности, скандалы или возможные болезни и неудачи.
- Некоторые растения, такие как плющ и монстера, считаются энергетическими вампирами и не рекомендуются для содержания в жилых помещениях.
Предки имели немало суеверий относительно растений возле дома и комнатных цветов. Верили, что они не только имеют свою энергетику, но и люди могут повлиять на них настроением.
Когда цветы вянут в доме, обычно проблемой является неправильный уход. Но если это произошло без видимой причины, проблема может заключаться в некоторых предсказаниях, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".
Интересно Чем вывести мучнистую росу с роз: спасите цветы немедленно
Народные приметы утверждают, что состояние растения может отражать энергетическое положение вашего дома, а также предупредить о многих неприятностях.
Что значит, если растения завяли?
Кроме научных причин есть еще и эзотерические объяснения, что могут объяснить внезапное увядание ваших комнатных растений. По народным поверьям, цветы в вазонах таким образом могут предупреждать об опасности.
Сглаз
Если растения завяли, вполне возможно, они забрали на себя негативную энергетику из дома. Возможно, ваше комнатное растение спасло вас от серьезных проблем и сглаза.
Скандалы и ругань
Цветы быстро впитывают не только воду, но и энергетику вокруг. И если дома постоянно царят скандалы, конфликты, крики и ссоры, это непременно приведет к тому, что цветы начнут погибать – по крайней мере именно это утверждают приметы.
Некоторые растения даже не советуют держать в жилых помещениях – и все из-за того, что они имеют плохую энергетику и могут "заразить" ею ваш дом.
В частности, лучше переставить из спальни и гостиной вьющиеся растения, плющ, монстеру и несколько других цветов, которые считаются энергетическими вампирами.
Некоторые растения не стоит держать в доме / Фото Pexels
Болезни и неудачи
Иногда увядание комнатных растений может быть признаком того, что хозяин дома вскоре заболеет. Или же это может быть предупреждением о том, что скоро придется потратить много денег.