В тиктоке ширится новый тренд: для чего в обувь кладут деньги и лавровый листок
- Национальный мультитест 2025 года в Украине сопровождается новым трендом среди выпускников: перед экзаменом класть в обувь купюру и лавровый листок для успокоения и успеха.
- Участники верят, что эти предметы помогают снижать тревожность и открывают путь к правильным ответам.
Во время основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) 2025 года среди украинских выпускников распространился необычный ритуал: класть в обувь купюру и лавровый листок перед экзаменом.
Что означает эта традиция и что о ней известно – расскажет 24 Канал.
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В начале июня в Украине стартовала основная сессия национального мультитеста. Часть абитуриентов уже прошла тестирование.
В социальных сетях выпускники массово делятся кадрами со своими "магическими" стельками: кто-то кладет мелкие купюры, другие – счастливую гривну. Вместе с деньгами в обувь кладут лавровый лист. По мнению участников тестирования, эти вещи "прогоняют страх" и "открывают путь к правильным ответам".
Хоть традиция выглядит забавно, для многих это способ успокоиться и настроиться на успех.
Пусть работает – хуже точно не будет,
– пишут люди в комментариях.
В тиктоке распространяется новый тренд: смотрите видео
Люди верят, что это поможет им успешно сдать экзамен: смотрите видео
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Что ж, экзамены – это испытание для психики человека. А различные ритуалы действительно могут снижать тревожность и помогать сосредоточиться, поэтому если 50 гривен и лавровый лист в кроссовках делают вас более уверенными – почему бы и нет.