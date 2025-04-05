Есть вчерашний рис – нельзя: гарнир является опасным

Довольно часто мы варим гарнир так, чтобы нам хватило на несколько дней. Это касается макарон, гречки, киноа или даже риса. Мало кто задумывался над этим, однако есть вчерашний рис – плохая идея.

Со сваренным белым рисом следует быть осторожными, пишет 24 Канал со ссылкой на High Speed Training. Конечно, что есть продукты, которые можно оставлять на потом, чтобы иметь возможность только разогреть блюдо и не варить каждый раз что-то свежее.

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Почему нельзя есть рис

Впрочем, в списке опасных продуктов оказался рис. Оказывается, что если его держать при комнатной температуре и забыть поставить в холодильник, то споры, которые образовались во время варки риса, могут размножаться и производить токсины.

Ни в коем случае нельзя есть многодневный рис, если вы забыли его поставить в холодильник. Такая неосторожность может даже привести к пищевому отравлению, поскольку при комнатной температуре начнут размножаться бактерии.



Нельзя есть вчерашний рис / Фото Pexels

Разогрев пищи на высокой температуре не защитит от заражения, поскольку токсины устойчивы к нагреванию. Для того, чтобы можно было безопасно потреблять рис, сразу после того, как он остынет – положите его в холодильник.

Обратите внимание! Популярные пищевые добавки, такие как жиросжигатели, детокс-добавки, коллаген и BCAA, имеют ограниченную эффективность и могут вызвать побочные эффекты. Больше об этом мы рассказали в нашем материале.

Употребить гарнир нужно в течение суток. Если же остатков будет слишком много, то рис можно поставить в морозилку и увеличить срок хранения на 2 – 3 дня.