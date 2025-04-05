Їсти вчорашній рис – не можна: гарнір є небезпечним
- Залишений на кімнатній температурі варений рис може містити спори, які виробляють токсини.
- Рис слід охолодити та зберігати в холодильнику, щоб уникнути харчового отруєння.
- Розігрівання не знищує токсини, тому важливо правильно зберігати рис.
Досить часто ми варимо гарніру так, щоб нам вистачило на кілька днів. Це стосується макаронів, гречки, кіноа чи навіть рису. Мало хто задумувався над цим, однак їсти вчорашній рис – погана ідея.
Зі звареним білим рисом слід бути обережними, пише 24 Канал з посиланням на High Speed Training. Звісно, що є продукти, які можна залишати на потім, щоб мати можливість лише розігріти страву й не варити кожного разу щось свіже.
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Чому не можна їсти рис
Втім, у списку небезпечних продуктів опинився рис. Виявляється, що якщо його тримати за кімнатної температури й забути поставити у холодильник, то спори, які утворилися під час варіння рису, можуть розмножуватися й виробляти токсини.
У жодному разі не можна їсти кількаденний рис, якщо ви забули його поставити у холодильник. Така необережність може навіть призвести до харчового отруєння, оскільки при кімнатній температурі почнуть розмножуватися бактерії.
Не можна їсти вчорашній рис / Фото Pexels
Розігрівання їжі на високій температурі не захистить від зараження, оскільки токсини є стійкими до нагрівання. Для того, щоб можна було безпечно споживати рис, одразу після того, як він охолоне – покладіть його в холодильник.
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Вжити гарнір потрібно впродовж доби. Якщо ж залишків буде занадто багато, то рис можна поставити в морозилку й збільшити термін зберігання на 2 – 3 дні.