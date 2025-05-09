Что подарить маме на День матери: 5 лучших подарков: 5 лучших подарков

В этом году День матери отмечается в воскресенье, 11 мая. Для детей, которые не успели приобрести подарок, еще есть время выбрать для своей мамы что-то интересное и полезное, что точно ей пригодится.

Подарки от сердца всегда лучшие, пишет 24 Канал. Мама для каждого ребенка является лучшей, поэтому в этот день ее хочется порадовать чем-то хорошим. Вариантов подарков есть множество, впрочем мы выбрали такие, которые точно подойдут для каждой мамы.

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Цветы

Обязательным подарком должны быть цветы. Это может быть живой красивый букет или композиция из зефира, которая в последнее время набирает обороты. К цветам можно приобрести вкусный торт или сладости и дополнительно подарить конверт с деньгами, чтобы мама могла себе выбрать ту вещь, которая ей необходима.

Духи

Если вы знаете, какой аромат любит мама, то выбор станет намного легче. Это могут быть фруктовые, ягодные, цитрусовые ноты или что-то древесное. В нашем материале мы собрали несколько роскошных парфюмов, которые любят все женщины.



Духи, которые можно подарить на День Матери

Косметика

На День матери хорошим подарком станет набор косметики – уход за лицом или волосами. Также можно приобрести необходимые вещи: тональный крем, тушь для ресниц, маски, сыворотки и тому подобное.

Украшения

Символическим подарком на День матери станет красивое украшение. Это могут быть минималистичные серьги, красивый кулончик или кольцо. Главное знать размер, чтобы правильно угадать.

Аксессуары

На праздник можно подарить кожаный пояс, кошелек, шарф, платок, сумку или красивый головной убор – бейсболку или шляпу.

Кроме того, на День матери можно сделать сюрприз и подарить незабываемые впечатления, пойти куда-то вместе на мастер-класс, на спа-процедуры или подарить сертификат.