В Украине праздник день Матери был введен указом президента Украины от 10 мая 1999 года, пишут Porady 24. В этот день принято приходить к родителям в гости, говорить теплые слова и дарить подарки.

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В такой светлый и красивый праздник порадуйте маму чем-то приятным. Для родного нам человека важно внимание, поэтому удивите маму подарком от души. Что именно можно подарить – расскажем далее.

Букет цветов