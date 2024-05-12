В Украине праздник день Матери был введен указом президента Украины от 10 мая 1999 года, пишут Porady 24. В этот день принято приходить к родителям в гости, говорить теплые слова и дарить подарки.
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В такой светлый и красивый праздник порадуйте маму чем-то приятным. Для родного нам человека важно внимание, поэтому удивите маму подарком от души. Что именно можно подарить – расскажем далее.
Букет цветов
Цветы всегда будут красивым и приятным подарком. Выберите любимые цветы мамы и сладости. Это точно ее порадует и улучшит настроение.
Подарочный сертификат на подарок
Если хотите подарить маме эмоции, приобретите сертификат в магазин одежды, косметический салон или ресторан. Кроме того, есть много интересных сертификатов, среди которых – катание на лошадях, мастер-классы, гончарство, живопись и тому подобное. Выберите то, что будет маме больше всего нравится.
Подарочная корзина
12 мая также выпадает Проводное воскресенье, поэтому сложите в корзину любимые мамины лакомства, напитки и наполните ее многими интересными вещами: косметикой, одеждой или вещами, которыми мама будет пользоваться.
Порадуйте маму приятным подарком / Фото Pexels
Книга
Если мама любит читать, то подарите ей книгу от любимого автора или на ту тему, которая ее интересует.
Путешествие
Также можете сделать маме сюрприз и отправиться с ней в совместное путешествие или на отдых, где она сможет расслабиться.
Подарок для релакса
Отведите маму на массаж, сессию по йоге или ароматерапию, которые помогут ей расслабиться.
Думая над подарком для мамы, всегда учитывайте и помните ее индивидуальные предпочтения и потребности, поскольку очень важно, чтобы подарок ей действительно понравился.