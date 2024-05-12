В Україні свято день Матері було запроваджено указом президента України від 10 травня 1999 року, пишуть Поради 24. У цей день заведено приходити до батьків в гості, казати теплі слова та дарувати подарунки.
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У таке світле та гарне свято потіште матусю чимось приємним. Для найріднішої нам людини важлива увага, тому здивуйте маму подарунком від душі. Що саме можна подарувати – розповімо далі.
Букет квітів
Квіти завжди будуть красивим та приємним подарунком. Виберіть улюблені квіти матусі та солодощі. Це точно її потішить та покращить настрій.
Подарунковий сертифікат
Якщо хочете подарувати мамі емоції, придбайте сертифікат в магазин одягу, косметичний салон чи ресторан. Окрім того, є багато цікавих сертифікатів, серед яких – катання на конях, майстер-класи, гончарство, живопис тощо. Виберіть те, що буде мамі найбільше до вподоби.
Подарунковий кошик
12 травня також випадає Провідна неділя, тому складіть в кошик улюблені мамині ласощі, напої та наповніть його багатьма цікавими речима: косметикою, одягом чи речима, якими мама буде користуватися.
Потіште маму приємним подарунком / Фото Pexels
Книга
Якщо матуся любить читати, то подаруйте їй книгу від улюбленого автора або на ту тему, яка її цікавить.
Подорож
Також можете зробити мамі сюрприз та відправитися з нею у спільну подорож чи на відпочинок, де вона зможе розслабитися.
Подарунок для релаксу
Відведіть маму на масаж, сесію з йоги чи ароматерапію, які допоможуть їй розслабитися.
Думаючи над подарунком для мами, завжди враховуйте й пам’ятайте її індивідуальні вподобання та потреби, оскільки дуже важливо, щоб подарунок їй справді сподобався.