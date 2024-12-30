Что дарить на Новый год: 3 подарка, которые подойдут всем

Поиск подарков для друзей, родственников или любимой половины – непростая задача, которая требует времени и усилий. Гораздо легче выбирать что-то, если уже есть определенное направление, которое направляет к правильному подарку на Новый год. В материале расскажем, что именно надо дарить на год Зеленой Змеи.

По китайскому календарю это животное станет символом 2025 года, пишет 24 Канал. Зеленая Змея согласно китайским поверьям любит практичные подарки, которые можно легко применить в жизни. Также она ценит все, что связано с интеллектуальным развитием. Важно, чтобы подарок был эстетически привлекательным и нес в себе ценность.

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Есть 3 вида подарков на Новый год, которые подойдут друзьям, родственникам, любимой девушке или парню. Ориентироваться надо только на собственные вкусы и предпочтения лица, который будет покупаться подарок.

Одежда

Хозяйка года обожает практичность, поэтому нужно дарить вещи, которые сразу понадобятся человеку и он начнет ими пользоваться. Мужчинам на Новый год можно подарить теплый свитер или свитшот, а женщинам – шапку с варежками и шарфом. Также удачным подарком в новогоднюю ночь считается пижама.

Чтобы задобрить покровительницу года, можно приобрести вещи в зеленом цвете. Если же для вас такой оттенок слишком яркий, тогда можно сделать ставку на минималистичный принт со змеей.



Одежда является практичным подарком на Новый год / Фото Pexels

Книги

Змея ассоциируется с интуицией и мудростью, поэтому на Новый год стоит дарить книги, которые повлияют на личное развитие и обогащение интеллекта. Змея любит обучение и развитие, поэтому такой подарок подарит энергетическое усиление не только тому человеку, которому вы подарите книги, но и вам самим.

Советуем покупать в магазине книги о саморазвитии, психологию, философию и тому подобное. Почитайте отзывы прежде чем приобрести книгу, чтобы убедиться в том, что она действительно является интересной и глубокой.

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Косметика

Змея точно оценит подарок, который поможет стать еще красивее. Женщинам рекомендуется дарить крем, маску для лица, уход за волосами и тому подобное. Мужчинам подойдут свежие духи, которые не будут перегружать образ.

Чтобы придать атмосферу праздника и сделать новогоднюю ночь еще более магической, упакуйте подарки в праздничный пакет с изображением символа года – Зеленой Змеей, или упакуйте в зеленую подарочную бумагу. Покровительница года тогда порадует вас и другого человека приятным и позитивным настроением.