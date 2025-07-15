Арбуз вырастет вдвое больше: всего одно удобрение сделает чудеса

Дачники рассказали, что арбузам во второй половине лета необходимо обеспечить подкормку, которая прекрасно повлияет на рост и вкус. Благодаря простому лайфхаку уже в конце сезона удастся наслаждаться сочными и вкусными плодами.

Своевременная подкормка арбузов является очень важным, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости". Удобрение помогает ягоде вырасти сладкой, а не водянистой, как это часто бывает с арбузами. Весь секрет скрывается в точных пропорциях.

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Чем подкормить арбузы в июле?

Чтобы получить хороший урожай, на каждый квадратный метр посадки арбузов, надо подготовить особое удобрение. В 10 литрах воды необходимо развести 200 граммов суперфосфата, который является основой для крепких плодов. Тогда стоит добавить 100 граммов хлористого калия, который обеспечит ягоды сладким вкусом.

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А вот за азот и фосфор отвечают 20 граммов аммиачной селитры и 15 граммов диаммофоски. Для лучшего результата еще стоит добавить 40 граммов органики.



Полезная подкормка для арбузов / Фото Pexels

Эта подкормка вносится под корень после полива отстоянной водой. Лучше всего вносить удобрение вечером или рано утром. Повторить процедуру можно через неделю, но уменьшить количество азотного удобрения, поскольку его избыток имеет плохое влияние.

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К концу месяца арбузы наберут основную массу, поэтому в это время им понадобится больше калия и фосфора для созревания. Калий необходим для накопления сахара в плодах. Натуральным источником этого элемента является древесная зола. В 10 литрах воды нужно растворить 1 стакан средства. Полезная подкормка обеспечит сладкие и вкусные арбузы, которые будут хорошо храниться.