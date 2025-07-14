Если вы думаете о том, как улучшить урожай арбузов, да еще и при этом сделать их сочными, вкуснее и спасти от вредителей, тогда правильное соседство растений – это именно то, на что нужно обратить внимание, сообщает 24 Канал.

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Укроп

Прежде всего, эта зелень не требует много места для роста, а это значит, что он не будет подавлять рост арбузов. Но кроме этого в посадке зелени есть еще один плюс: растение привлекает к себе полезных божьих коровок. А именно они помогут спасти грядки с бахчевыми от нашествия тли.

Базилик

Пряный, свежий запах растения насекомым-вредителям нравится совсем не так сильно, как людям. Из-за него они теряют ориентацию и теряются, забывая о ваших арбузах. А вот нежные цветы базилика привлекут к арбузам пчел, что опылят заодно и кусты рядом.



Базилик стоит посадить возле арбуза / Фото Pexels

Клевер

Немногие огородники думают о том, чтобы намеренно высадить клевер на огороде – но он может не только радовать глаз. Клевер – это настоящий природный агроном; он удерживает в почве азот, подавляет сорняки и сохраняет прохладу даже в самую жару.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие два растения никогда нельзя сажать возле арбузов, чтобы не остаться без урожая.

Фасоль и горох

Посадить бобовые возле арбузов – это всегда хорошая идея. Они фиксируют азот из воздуха и делают его доступным для арбузов – а им этот элемент чрезвычайно важен для формирования здоровых сладких плодов.

И это не только уменьшит для вас расходы на удобрения, но и существенно улучшит структуру почвы – она станет более рыхлой и более плодородной.

Бархатцы

Эти растения могут не только украсить ваш огород, но и пригодиться в борьбе против различных вредителей. Резкий запах оранжевых цветов отпугивает и тлю, и нематод, а цветение может привлечь немало полезных насекомых.