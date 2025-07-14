Якщо ви думаєте про те, як покращити врожай кавунів, та ще й при цьому зробити їх соковитішими, смачнішими та врятувати від шкідників, тоді правильне сусідство рослин – це саме те, на що потрібно звернути увагу, повідомляє 24 Канал.

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Кріп

Перш за все, ця зелень не потребує багато місця для росту, а це значить, що він не буде пригнічувати ріст кавунів. Та крім цього у посадці зелені є ще один плюс: рослина приваблює до себе корисних сонечок. А саме вони допоможуть врятувати грядки з баштанними від нашестя попелиці.

Базилік

Пряний, свіжий запах рослини комахам-шкідникам подобається зовсім не так сильно, як людям. Через нього вони втрачають орієнтацію та губляться, забуваючи про ваші кавуни. А ось ніжні квіти базиліку приваблять до кавунів бджіл, що запилять заодно й кущі поряд.



Базилік варто посадити біля кавуна / Фото Pexels

Конюшина

Небагато городників думають про те, аби навмисно висадити конюшину на городі – але вона може не тільки тішити око. Конюшина – це справжній природний агроном; вона утримує у ґрунті азот, пригнічує бур'яни та зберігає прохолоду навіть у найбільшу спеку.

До слова, раніше ми вже розповідали, які дві рослини ніколи не можна садити біля кавунів, аби не залишитися без врожаю.

Квасоля та горох

Посадити бобові біля кавунів – це завжди хороша ідея. Вони фіксують азот з повітря та роблять його доступним для кавунів – а їм цей елемент надзвичайно важливий для формування здорових солодких плодів.

І це не тільки зменшить для вас витрати на добрива, але й суттєво покращить структуру ґрунту – він стане пухкішим та більш родючим.

Чорнобривці

Ці рослини можуть не тільки прикрасити ваш город, але й стати у пригоді в боротьбі проти різноманітних шкідників. Різкий запах помаранчевих квітів відлякує і попелицю, і нематод, а цвітіння може привабити чимало корисних комах.