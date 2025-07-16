В специализированных магазинах есть немало удобрений для подкормки орхидей, впрочем сделать действенную подкормку можно даже дома за копейки, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman Life.

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Чем подкормить орхидеи?

Замечательная подкормка для растений готовится из очень простых средств. Для рецепта понадобится вода, дрожжи и сахар. В стакане с теплой водой нужно развести 10 граммов дрожжей и столовую ложку сахара. Средство с удобрением нужно накрыть крышкой и оставить на несколько часов в теплом помещении.

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Через 2 часа нужно добавить к смеси 800 миллиграммов воды и перемешать. После последней манипуляции жидкость будет готова к поливу. Его надо проводить методом погружения.



Лучшее удобрение для орхидей / Фото Pexels

Горшок нужно положить в миску, залить водой с сахаром и дрожжами, оставив на 15 минут, а потом достать и переложить обратно в горшок. Специалисты говорят, что такую подкормку можно проводить раз в месяц. Удобрение полезно тем, что содержит необходимые элементы, которые обеспечат растению хорошее цветение.

К слову, садоводы нашли эффективное удобрение для роз, которое способствует непрерывному цветению до сентября.

А еще хорошим является удобрение на основе чеснока. Вам понадобится два зубчика, которые нужно очистить и пропустить через чеснокодавку. После этого их надо залить 1 литром кипятка, закрыть емкость крышкой и оставить в темном месте на час. Перед поливом раствор нужно процедить. Небольшое количество раствора можно налить в поддон на 30 минут, а тогда лишнюю жидкость вылить.