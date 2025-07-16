У спеціалізованих магазинах є чимало добрив для підгодівлі орхідей, втім зробити дієве підживлення можна навіть вдома за копійки, пише 24 Канал з посиланням на Woman Life.

Читайте також Де тримати орхідею, щоб вона завжди цвіла: зверніть увагу на цей секрет

Чим підживити орхідеї?

Чудове підживлення для рослин готується з дуже простих засобів. Для рецепта знадобиться вода, дріжджі та цукор. У склянці з теплою водою потрібно розвести 10 грамів дріжджів та столову ложку цукру. Засіб з добривом потрібно накрити кришкою й залишити на кілька годин в теплому приміщенні.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для догляду за кімнатними рослинами. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Через 2 години потрібно додати до суміші 800 міліграмів води й перемішати. Після останньої маніпуляції рідина буде готовою до поливу. Його треба проводити методом занурення.



Найкраще добриво для орхідей / Фото Pexels

Горщик потрібно покласти в миску, залити водою з цукром та дріжджами, залишивши на 15 хвилин, а тоді дістати й перекласти назад у горщик. Фахівці кажуть, що таке підживлення можна проводити раз на місяць. Добриво корисне тим, що містить необхідні елементи, які забезпечать рослині гарне цвітіння.

До слова, садівники знайшли ефективне добриво для троянд, яке сприяє безперервному цвітінню до вересня.

А ще хорошим є добриво на основі часнику. Вам знадобиться два зубчики, які потрібно очистити й пропустити через часникодавку. Після цього їх треба залити 1 літром окропу, закрити ємність кришкою й залишити в темному місці на годину. Перед поливом розчин потрібно процідити. Невелику кількість розчину можна налити в піддон на 30 хвилин, а тоді зайву рідину вилити.