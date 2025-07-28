Плоды свеклы будут нереально большими: соседи позавидуют такому урожаю

Свеклу многие люди недооценивают, но этот овощ является чрезвычайно полезным. В нем содержится немало витаминов и минералов, которые отвечают за укрепление иммунитета. Регулярное употребление свеклы помогает снизить риск многих заболеваний.

На дачных участках хозяйки выращивают свеклу достаточно активно, на уровне с огурцами и помидорами, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости".

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Чем подкормить свеклу в июле?

Свеклу не всегда подкармливают, но отсутствие удобрений влияет на размер и вкус. В июле корнеплоды активно развиваются, а это значит, что удобрение очень важно. Своевременная подкормка поможет овощам вырасти большими.

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Часто дачники используют для овощей натуральную подкормку. Популярным вариантом является настой из половины черствого хлеба, трех банановых шкурок, стакана процеженной золы и 10 литров воды.



Свеклу надо подкормить в июле / Фото Unsplash

Все это надо перемешать и дать настояться смеси 3 дня, а потом развести еще 10 литрами чистой воды и поливать свеклу под корень. Корнеплоды хорошо среагируют на такую подпитку, поэтому начнут быстрее расти и удивят сладким вкусом.

Что касается минеральных удобрений, то в июле можно использовать суперфосфат и сульфат калия. Разбрасывайте по ложке суперфосфата на каждый квадратный метр грядки, а сульфат калия растворите в воде. На ведро понадобится 2 столовые ложки средства.

К слову, дачники рекомендуют подкармливать картофель в июле удобрением "аммофос", которое содержит мало азота, но много фосфора, важного для роста клубней.

Под каждое растение нужно вливать раствор под корень. Двух подкормок в течение месяца хватит для того, чтобы урожай порадовал каждого дачника. Удобрение влияет на то, чтобы свекла выросла ровной и без твердых прожилок.