Пеларгония выбросит новые листья и пышно зацветет: подкормите ее этим средством уже сейчас

Пеларгония – это еще одно название для герани, и она может стать настоящей королевой любого подоконника. Яркие цветы растения не исчезают в течение целого сезона, и оно может оживить любой уголок.

Подкормка – это не просто периодическое внесение питательных веществ, это способ поддержать здоровье растения, стимулировать цветение и выбрасывание листьев, а также укрепить иммунитет против болезней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kokl. И летом для пеларгонии оно особенно важно.

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Какие питательные вещества нужны пеларгонии?

Для того, чтобы ваша пеларгония часто радовала вас цветением и здоровым видом, ей нужны всего 3 основных элемента – азот, калий и фосфор, а также некоторые микроэлементы.

Азот нужен для роста зеленой массы, и он стимулирует развитие побегов и листьев, и делает куст пышным. Впрочем, избыток азотной подкормки может оказаться вредным, и тогда пеларгония "забудет" о цветении.

нужен для роста зеленой массы, и он стимулирует развитие побегов и листьев, и делает куст пышным. Впрочем, избыток азотной подкормки может оказаться вредным, и тогда пеларгония "забудет" о цветении. Фосфор незаменим для развития и роста корневой системы. Он делает бутоны более крупными, а цветы – яркими. Если фосфора не хватает, цветение становится слабым и мелким.

незаменим для развития и роста корневой системы. Он делает бутоны более крупными, а цветы – яркими. Если фосфора не хватает, цветение становится слабым и мелким. Калий укрепляет иммунитет растения и помогает бороться со стрессом.

укрепляет иммунитет растения и помогает бороться со стрессом. Магний, кальций, бор и железо – это микроэлементы, что нужны растению в меньших количествах, но и без них не обойтись.

Можно использовать профессиональные комплексные удобрения из магазина, или же воспользоваться домашними средствами, содержащие все необходимые питательные вещества.

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Герань нужно подкормить / Фото Pexels

Чем подкормить герань?

Есть несколько домашних средств, которые уже доказали свою эффективность, и вы можете выбрать любое себе по вкусу.

Банановая кожура . Кожуру нужно высушить, измельчить и смешать с почвой. Она богата калием, а это будет способствовать быстрому цветению. Кроме того, кожуры можно замочить в воде и поливать цветок раз в месяц полученным настоем.

. Кожуру нужно высушить, измельчить и смешать с почвой. Она богата калием, а это будет способствовать быстрому цветению. Кроме того, кожуры можно замочить в воде и поливать цветок раз в месяц полученным настоем. Дрожжи . Растворите 10 граммов сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара в литре теплой воды, а потом дайте настояться 2 часа. После этого разведите в 5 раз и полейте растение – это поможет стимулировать рост и укрепить корни.

. Растворите 10 граммов сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара в литре теплой воды, а потом дайте настояться 2 часа. После этого разведите в 5 раз и полейте растение – это поможет стимулировать рост и укрепить корни. Йод – это замечательное средство, что может улучшить цветение и защитить от грибка – на литр воды нужно добавить каплю средства и полить вдоль края горшка.

К слову, ранее мы рассказывали о элементарный летний уход, чтобы начала цвести фиалка.