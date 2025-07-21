Пеларгонія викине нове листя та пишно зацвіте: підживіть її цим засобом вже зараз

Пеларгонія – це ще одна назва для герані, і вона може стати справжньою королевою будь-якого підвіконня. Яскраві квіти рослини не зникають протягом цілого сезону, і вона може оживити будь-який куточок.

Підживлення – це не просто періодичне внесення поживних речовин, це спосіб підтримати здоров'я рослини, стимулювати цвітіння та викидання листя, а також зміцнити імунітет проти хвороб, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kokl. І влітку для пеларгонії воно особливо важливе.

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Які поживні речовини потрібні пеларгонії?

Для того, аби ваша пеларгонія часто тішила вас цвітінням та здоровим виглядом, їй потрібні всього 3 основні елементи – азот, калій та фосфор, а також деякі мікроелементи.

Азот потрібний для росту зеленої маси, і він стимулює розвиток пагонів та листя, і робить кущ пишним. Втім, надлишок азотного підживлення може виявитися шкідливим, і тоді пеларгонія "забуде" про цвітіння.

потрібний для росту зеленої маси, і він стимулює розвиток пагонів та листя, і робить кущ пишним. Втім, надлишок азотного підживлення може виявитися шкідливим, і тоді пеларгонія "забуде" про цвітіння. Фосфор незамінний для розвитку та росту кореневої системи. Він робить бутони більшими, а квіти – яскравими. Якщо фосфору не вистачає, цвітіння стає слабким і дрібним.

незамінний для розвитку та росту кореневої системи. Він робить бутони більшими, а квіти – яскравими. Якщо фосфору не вистачає, цвітіння стає слабким і дрібним. Калій зміцнює імунітет рослини та допомагає боротися зі стресом.

зміцнює імунітет рослини та допомагає боротися зі стресом. Магній, кальцій, бор та залізо – це мікроелементи, що потрібні рослині у менших кількостях, але й без них не обійтися.

Можна використати професійні комплексні добрива з магазину, аби ж скористатися домашніми засобами, що міститимуть усі потрібні поживні речовини.

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Герань потрібно підживити / Фото Pexels

Чим підживити герань?

Є кілька домашніх засобів, які вже довели свою ефективність, і ви можете обрати будь-який собі до смаку.

Бананова шкірка . Шкірку потрібно висушити, подрібнити та змішати з ґрунтом. Вона багата на калій, а це сприятиме швидкому цвітінню. Окрім того, шкірки можна замочити у воді та поливати квітку раз на місяць отриманим настоєм.

. Шкірку потрібно висушити, подрібнити та змішати з ґрунтом. Вона багата на калій, а це сприятиме швидкому цвітінню. Окрім того, шкірки можна замочити у воді та поливати квітку раз на місяць отриманим настоєм. Дріжджі . Розчиніть 10 грамів сухих дріжджів та 2 столові ложки цукру у літрі теплої води, а тоді дайте настоятися 2 години. Після цього розведіть у 5 разів та полийте рослину – це допоможе стимулювати ріст та зміцнити коріння.

. Розчиніть 10 грамів сухих дріжджів та 2 столові ложки цукру у літрі теплої води, а тоді дайте настоятися 2 години. Після цього розведіть у 5 разів та полийте рослину – це допоможе стимулювати ріст та зміцнити коріння. Йод – це чудовий засіб, що може покращити цвітіння та захистити від грибка – на літр води потрібно додати краплю засобу та полити вздовж краю горщика.

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