Если вы заметили, что ваши фиалки уже в течение достаточно длительного времени не цветут – это значит, что вы могли допустить ошибки в уходе за ними, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба".

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Что делать, чтобы фиалки цвели круглый год?

Не все цветоводы об этом знают, но если создать фиалкам нужные условия, они могут цвести до 10 месяцев в году. Конечно, достаточно трудно обеспечить постоянные и неизменные условия для растения – и поэтому летом в жару и зимой в мороз цветение может прекратиться.

Освещенность

Цветение фиалок очень сильно зависит от того, где вы их поставите – и если место выбрать неправильно, тогда и щедрого цветения ждать не стоит. Умеренное освещение должно длиться около 12 часов в день.

Для этого в период короткого дня нужно подсвечивать горшки люминесцентными лампами, а вот летом растение не должно оставаться на прямых солнечных лучах. Фиалки не любят жару, и если нужно, создайте небольшую тень, чтобы свет стал рассеянным.

Температура

Лучше всего фиалка растет и цветет при температуре 20 – 24 градуса. Самые большие цветы и наиболее длительное цветение – при температуре в 20 градусов, которую довольно трудно обеспечить летом.



Для фиалок нужна умеренная температура / Фото Pexels

Избегайте размещения фиалок на сквозняках – она этого не любит.

Влажность

Влажность воздуха должна составлять 50% и более. А вот зимой, когда работают батареи, обеспечить ее бывает непросто. Если цветы стоят на подоконнике, поставьте их так, чтобы розетка листьев не выступала, и чтобы горячий воздух не поднимался прямо к листьям.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что делать с замиокулькасом, чтобы он быстро выпустил новые листья.

Полив

Для цветения нужно обеспечить фиалкам умеренный полив. Не стоит их заливать, но и забывать о поливе также нельзя. Вода должна быть мягкой, чистой и хорошо отстоянной, комнатной температуры. Нельзя поливать фиалки холодной водой.