Чем подкормить смородину на зиму: урожай увеличится на 40%

Осенью надо подкормить смородину, чтобы получить в следующем сезоне большой урожай. Садоводы говорят, что осенняя подкормка очень полезна, ведь урожай увеличится почти наполовину, а ягоды вырастут значительно больше.

Своевременная подкормка поможет смородине на зиму укрепить свою корневую систему, пишут Советы 24. Подкармливать смородину осенью можно органическими и минеральными удобрениями. В осеннюю пору смородине больше всего нужен фосфор и калий. Чем именно подкормить кусты смородины и какие советы действительно эффективны – читайте далее в материале.

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Сульфат калия

Чтобы обеспечить смородину всеми необходимыми питательными веществами на зиму, надо 30 граммов сульфата калия развести в 10 литрах воды и подлить этим раствором смородину.

Картофельная шелуха

Садоводы подпитывают кусты смородины картофельной шелухой, поскольку кожура способна улучшить урожайность ягод и обеспечивает полноценный рост. В кожуре содержится много калия, магния, кальция, фосфора и железа, которые способны вместе повлиять на сладость ягод и их размер.

Для настоя нужно взять 2 килограмма замороженной картофельной кожуры, разморозить, а потом залить 10 литрами горячей воды. Оставьте раствор настояться на сутки, а потом процедите. На 1 куст надо использовать 1 литр этого настоя.



Осенние удобрения улучшат урожай летом / Фото Pexels

Дрожжи

30 граммов сухих дрожжей надо развести в литре воды. Чтобы удобрение начало бродить, добавьте 0,5 стакана сахара и все тщательно перемешайте. К приготовленной смеси надо добавить 4 литра теплой воды и оставить в темном месте на несколько суток.

Подкормку надо перемешивать каждый день. Один литр этого удобрения надо дальше развести с 9 литрами воды и этим раствором поливать смородину. На один куст нужно от 3 до 5 литров жидкости.

Сульфат калия и смесь аммофоса

Эти удобрения являются одними из лучших для подкормки смородины осенью. На 1 килограмм аммофоса нужно 0,5 кг сульфата калия. Под каждый куст надо рассыпать 5 столовых ложек смеси удобрения. Кроме того, 2 столовые ложки сульфата калия можно развести в 10 литрах воды для подливания кустов.