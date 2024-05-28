Обратите внимание на полив растений. Вода подпитывает рост и влияет на развитие перца. Перец любит влагу, однако стоит подливать умеренно. Слишком много воды только ухудшит рост перца, поэтому поливать стоит раз в неделю теплой водой.
Какие вещества нужны перцу
Лучше всего на перец влияет мочевина и суперфосфат. Впрочем садоводы говорят, что можно использовать и другие дополнительные удобрения.
- Азот – активизирует рост и укрепляет ростки;
- Фосфор и калий – помогает наращивать, укреплять корни и повышает иммунитет растения;
- Органика и минеральные комплексы необходимы для формирования завязи;
- Фунгициды применяют для защиты от вредителей и болезней.
Лучшие подкормки для перца / Фото Pexels
Когда удобрять рассаду перца
Для хорошего роста рассаду стоит подпитывать не более одного или двух раз. Необходимые удобрения продаются в специализированных магазинах, впрочем можно использовать компост, мочевину, навоз и перегной.
Первую подкормку можно делать уже после появления двух ростков. Используйте для этого суперфосфат.
Подкормку мочевиной следует проводить через две недели после первой подкормки. На 10 литров воды нужно 5 – 7 граммов мочевины и 30 граммов суперфосфата.
За 3 дня до высадки можно сделать еще одну подкормку. Для этого в 10 литрах воды стоит развести 50 граммов суперфосфата и 20 – 30 граммов сульфата калия.
Как правильно вносить удобрения
Следите за несколькими факторами, чтобы удобрения хорошо усваивались. К примеру, удобрения под корень рекомендуется вносить в утренние часы. С минеральными удобрениями следует быть осторожными, поскольку они не должны попадать на листья и стебли растений. Есть определенный риск, что перец может получить ожоги.
Чтобы питательные вещества быстро вошли в действие, их вносят с поливом и рыхлением почвы. Следите за тем, что перед кормлением рассады перца почва была влажной. Соблюдение нескольких правил подарят вам немалый урожай перцев.