Обратите внимание на полив растений. Вода подпитывает рост и влияет на развитие перца. Перец любит влагу, однако стоит подливать умеренно. Слишком много воды только ухудшит рост перца, поэтому поливать стоит раз в неделю теплой водой.

Какие вещества нужны перцу

Лучше всего на перец влияет мочевина и суперфосфат. Впрочем садоводы говорят, что можно использовать и другие дополнительные удобрения.

Азот – активизирует рост и укрепляет ростки;

Фосфор и калий – помогает наращивать, укреплять корни и повышает иммунитет растения;

Органика и минеральные комплексы необходимы для формирования завязи;

Фунгициды применяют для защиты от вредителей и болезней.



Лучшие подкормки для перца / Фото Pexels

Когда удобрять рассаду перца

Для хорошего роста рассаду стоит подпитывать не более одного или двух раз. Необходимые удобрения продаются в специализированных магазинах, впрочем можно использовать компост, мочевину, навоз и перегной.

Первую подкормку можно делать уже после появления двух ростков. Используйте для этого суперфосфат.

Подкормку мочевиной следует проводить через две недели после первой подкормки. На 10 литров воды нужно 5 – 7 граммов мочевины и 30 граммов суперфосфата.

За 3 дня до высадки можно сделать еще одну подкормку. Для этого в 10 литрах воды стоит развести 50 граммов суперфосфата и 20 – 30 граммов сульфата калия.

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Как правильно вносить удобрения

Следите за несколькими факторами, чтобы удобрения хорошо усваивались. К примеру, удобрения под корень рекомендуется вносить в утренние часы. С минеральными удобрениями следует быть осторожными, поскольку они не должны попадать на листья и стебли растений. Есть определенный риск, что перец может получить ожоги.

Чтобы питательные вещества быстро вошли в действие, их вносят с поливом и рыхлением почвы. Следите за тем, что перед кормлением рассады перца почва была влажной. Соблюдение нескольких правил подарят вам немалый урожай перцев.