Кусты будут ломиться от урожая: чем подкормить перец в мае

Своевременная подкормка перца способна улучшить урожайность плодов. Чтобы перец вырос сладким и большим надо подпитывать рассаду. О самых популярных подкормках расскажем далее.

Залог щедрого урожая – это не только правильная посадка, но и подкормки, которые имеют решающее значение для роста перца.

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Чем подкормить рассаду перца

Самым лучшим вариантом удобрения считается настой из крапивы. Дачники советуют брать растение без спелых семян. Вам нужен 1 килограмм крапивы на 8 литров воды. На несколько дней оставьте смесь для брожения, а после этого разведите часть концентрата в 10 литрах воды и поливайте раствором рассаду.

Внекорневые подкормки очень важны. Можно взять 20 граммов сечевины на ведро воды, развести, а раствором опрыскать листья растения.



Подкормка перца хорошо влияет на урожайность / Фото Pexels

Чем подкормить перец после всходов

Одним из замечательных вариантов комплексного удобрения для рассады перца считается использование йода или дрожжей, которые разводятся в воде. Такая подкормка не только улучшает иммунитет растения, но и способна избежать развития грибковой инфекции.

Молодые перцы стоит подкармливать по следующей схеме: в 1 литре воды разведите 1 – 2 капли йода. По желанию можно добавить к раствору еще 100 миллилитров молочной сыворотки.

Для того, чтобы приготовить подкормку с дрожжами, налейте в стеклянную банку 3 литра воды, добавьте 100 граммов дрожжей и 125 граммов сахара. Раствор надо оставить на несколько дней для брожения, а после этого развести в воду. На 20 миллиграммов удобрения нужен 1 литр жидкости.