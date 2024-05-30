Урожай помидоров будет вдвое больше: чем подкормить овощи после посадки

Чтобы получить большой урожай томатов следует не забывать о подкормках. Помидоры считаются привередливыми овощами, поэтому при выращивании стоит обязательно соблюдать все этапы ухода.

Кроме высадки рассады в грунт не стоит забывать о поливе, подвязывание, пасынкование, защита от болезней и, конечно же, подкормки.

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Чем подкормить помидоры

После посадки помидоров в почву надо пролить укоренитель, чтобы стимулировать рост корневой системы. Также для того, чтобы низкорослые помидоры хорошо росли надо нарастить листо-стеблевую массу.

Дачники советуют использовать препарат "Rost концентрат 15.7.7" (15% – азот, 7% – фосфор, 7% – калий). Также можно использовать любое минеральное комплексное удобрение.

Важно лишь, чтобы в составе было примерно такое же соотношение. Обратите внимание на то, что азота должно быть вдвое больше. Для первой подкормки низкорослых помидоров можно использовать раствор коровьего навоза или птичьего помета.

Низкорослые помидоры надо обязательно подкармливать: смотрите видео

Как приготовить раствор

25 миллиграммов препарата "Rost концентрат 15.7.7" разведите в 10 литрах воды. Сюда же можно добавить укоренитель Ferti Root – 10-15 миллиграммов на 10 литров воды. Уже готовым раствором поливайте томаты. На один куст нужно 0,7 – 1 литр подкормки.

После подкормки надо провести рыхление поверхностной зоны. Это делается для того, чтобы корни могли дышать и получать достаточное количество воздуха.

Дачники рекомендуют еще провести мульчирование. Воспользуйтесь соломой или сухой травой. Всего 3 – 4 сантиметра сверху защитят корневую систему от перегрева.