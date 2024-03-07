В теплое время всегда хочется после "зимней спячки" привести себя в форму и изменить рацион на свежие овощи и зелень. Часто так бывает, что девушки начинают худеть на одних салатах, но так делать не стоит, поскольку вы только лишаете организм нормального рациона.

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Похудение – процесс постепенный, поэтому не стоит ждать быстрых результатов. Лучше запомните несколько правил от Натальи Самойленко, которые помогут вам получить желаемое через определенное время.

Не пропускайте прием пищи

Мнение, что если вы пропустите завтрак или обед, то сможете похудеть, является ошибочным. Завтрак является очень важным, поскольку запускает метаболизм после ночного голода. Отсутствие завтрака будет провоцировать на употребление вредной пищи в течение дня. Не пропускайте завтрак, если хотите иметь больше энергии.

Уберите перекусы

Постоянный перекус замедляет обмен веществ. Также они стимулируют выработку желудочного сока, поэтому мы будем часто чувствовать себя голодными. Лучше всего перейти к 3-разовому питанию и не заполнять ничем паузы после приема пищи.

Сбалансированная тарелка

Ваша тарелка должна состоять на половину из овощей или фруктов. Четверть тарелки должен занимать белок (яйца с желтком, рыба, птица, нежирное мясо, соя и бобовые – чечевица, нут, горох.). Не забывайте о добавлении полезных жиров – оливкового масла, семян льна, кунжута, авокадо, орехов, тыквенных семечек, оливок, печени трески. Однако будете с жирами осторожными, поскольку ими переедать не стоит.

Ешьте медленно

Оказывается, нашему организму нужно 20-30 минут на то, чтобы освободить гормоны, которые вызывают чувство сытости. Поэтому не надо есть быстро, поскольку можно легко переесть, а это приводит к тяжести в животе и наборе веса.

Больше двигайтесь

Даже короткая прогулка является полезной, поэтому начинайте с нее. Для того, чтобы подтянуть тело, добавляйте в свою жизнь спорт и разнообразную физическую активность.