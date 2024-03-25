Воспаление является очень вредным, даже если оно низкой степени. Оно включает различные болезни сердца, диабет 2 типа и тому подобное. Впрочем лучшим лекарством являются противовоспалительные овощи.
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Они наполнены витаминами, минералами, клетчаткой, антиоксидантами и фитохимическими веществами, которые влияют на уменьшение хронического воспаления.
Также овощи улучшают здоровье кишечника, благодаря высокому содержанию клетчатки, а разнообразный микробиом может помочь укрепить иммунную систему и уменьшить воспаление. Подробнее о пользе овощей рассказала диетолог Триста Бест.
Брокколи
Брокколи является источником сульфорафана – антиоксиданта с противовоспалительным действием. Овощ богат витаминами С и К и клетчаткой, которая может помочь уменьшить воспаление. Вы можете готовить брокколи на пару, жарить или варить.
"Большое количество клетчатки способствует сытости и помогает пищеварению, содействуя общему здоровью кишечника", – отметила диетолог Триста Бест.
Сладкий перец
Болгарский перец содержит витамины А, С и антиоксиданты, которые уменьшают воспаление и защищают от дегенеративных заболеваний. Перец имеет низкую калорийность, поэтому вы можете употреблять его сколько пожелаете.
Помидор
Помидоры богаты антиоксидантом с противовоспалительными свойствами – ликопином, который снижает воспаление и риск хронических заболеваний. А еще высокое содержание калия помогает регулировать артериальное давление и поддерживает здоровье сердца.
Морковь
Морковь содержит бета-каротин – природный пищевой пигмент, который в организме превращается в витамин А. Он имеет противовоспалительные свойства и помогает укреплять нашу иммунную систему. Бета-каротин также способен поддержать здоровье глаз и уменьшить риск возрастной дегенерации желтого пятна.
Полезные овощи, которые уменьшают воспаление / Фото Pexels
Свекла
В свекле содержатся соединения беталаины, которые помогают уменьшить воспаление. Природные нитраты, которые есть в свекле способны улучшить вашу выносливость в спорте, кровообращение и вообще способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы.
Чеснок
В чесноке содержатся соединения серы и антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление
Его антимикробные свойства также могут помочь бороться с инфекциями и поддерживать здоровье полости рта,
– отметила диетолог.
Лук
Лук богат кверцетином, который обладает противовоспалительным действием. Также в нем достаточно витамина С, который уменьшает воспаление и поддерживает иммунную функцию, а пребиотические волокна питают полезные кишечные бактерии, поддерживая здоровье пищеварения.
Сельдерей
Этот низкокалорийный овощ богат антиоксидантами и противовоспалительными соединениями. По словам диетолога Тристы Бест, природные мочегонные свойства сельдерея могут помочь уменьшить вздутие живота и поддержать здоровье почек.