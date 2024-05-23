5 причин обязательно посадить в саду лаванду: защитит от вредителей и улучшит здоровье

Лаванду достаточно легко выращивать. Пахучие и яркие цветы станут не только прекрасным дополнением сада, но и подарят вам несколько преимуществ, которые заставят вас высадить на участке именно это растение.

Первое, на что надо обратить внимание – это аромат, которым будет радовать лаванда в течение всего цветения. Но оказывается, что лаванда выполняет еще несколько функций, кроме запаха и эффектного цвета, о которых вы могли даже не догадываться.

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Дарит свежий запах

Кусты лаванды имеют очень приятный запах. Не зря аромат лаванды нюхают перед сном, чтобы хорошо спать, расслабиться и успокоиться.

Привлекает опылителей

Запах лаванды привлекает к себе пчел и бабочек, поэтому это положительно влияет на ваш сад и огород. Чем большее количество опылителей будет на участке, тем быстрее будут прорастать другие растения.



Лаванда является пахучей и полезной / Фото Pexels

Отпугивает вредителей

Лаванда отпугивает жуков, которые могут нанести вред овощам или другим растениям. Также эти цветы очень не любят коты, поэтому будут обходить участки, где высажены кусты лаванды.

Используется в пищу или напитки

Аромат лаванды все чаще становится популярным в еде или напитках. Найдите рецепты, как приготовить лавандовый лимонад, лавандовое латте или печенье. Это растение имеет хорошую нотку травяного запаха.

Полезно для здоровья

Аромат лаванды уменьшает тревожность и избавляет от навязчивых мыслей. Кроме того, лаванда способна облегчить стресс и избавить от головной боли.