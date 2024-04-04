Тактильные ощущения для каждого человека очень важны. Прикосновение имеет сильное влияние на психологическое и физическое здоровье. Психологи рассказали о нескольких преимуществах от объятий, которые вы должны знать.

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Снижают уровень стресса

От объятий в организме выделяется гормон окситоцин, который отвечает за ощущение спокойствия и счастья. Это помогает снизить гормон стресса кортизол.

Улучшение иммунитета

Оказывается, что люди, которые регулярно обнимаются, реже болеют. Все это из-за того, что тактильный контакт стимулирует работу иммунной системы.



Объятия имеют немалую пользу / Фото Pexels

Исчезновение тревоги и одиночества

Когда мы обнимаемся с человеком, то чувствуем себя в безопасности. Это помогает побороть одиночество и тревогу.

Повышение самооценки

Объятия позволяют нам чувствовать себя любимым и ценными. Это может помочь повысить самооценку и улучшить отношение к себе.

Лучшим источником тактильного контакта являются наши близкие люди: любимый человек, друзья или семья. Впрочем получить все вышеперечисленные преимущества можно и от домашних животных. Время с котом или собакой снижает уровень стресса и дает ощущение эмоциональной близости.

Чтобы почувствовать эффект объятий можно завернуться в теплый плед или обнять подушку с мыслями о близком человеке, но это не заменит настоящие объятия с человеком, поэтому по возможности старайтесь как можно чаще встречаться с близкими, чтобы пообниматься и обменяться хорошей энергетикой.