Большинство из нас уже знакомы с тем, что кожура банана или кофейная гуща хорошо влияют на рост растений, даря им ценную подпитку. Однако, совсем мало людей знают о том, что обычная шелуха от лука и чеснока также содержит много преимуществ для растений.

Удобрения обеспечивают растения питательными веществами, улучшают их рост и способствуют лучшему развитию, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Вместо дорогой подпитки, можно воспользоваться натуральными ингредиентами.

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Как подкормить сад шелухой лука и чеснока?

Садоводы отмечают, что смесь из луковой шелухи и чеснока содержит большое количество питательных веществ, поэтому хорошо влияет на развитие растений. Привычные для нас отходы богаты на калий. Нужно шелуху замочить в воде на 2 – 3 дня, а потом добавить в почву.

Такое удобрение для растений защищает их даже от вероятных грибковых болезней. В составе присутствует кальций, железо, магний и миль, которые помогают овощам и цветам лучше расти. Кроме того, шелухи можно использовать как мульчу для защиты почвы и дополнительного питания растений.



Луковая шелуха является хорошим удобрением / Фото Pexels

Использование чесночной и луковой шелухи намного дешевле приобретения удобрения в садовом центре, а эффективность оно имеет не худшую, чем профессиональные подкормки.

Впрочем, для хорошего урожая нельзя забывать и о подкормках. И о том, как использовать золу на огороде, мы уже рассказывали ранее – это натуральное удобрение считается одним из самых эффективных.

Дачники советуют использовать только ту шелуху, которая не заражена никакими болезнями или вредителями. Также не стоит использовать шелуху, которая была обработана химикатами.