Добавляйте в рацион сладкий перец: почему он так полезен и что можно из него приготовить

Сладкий болгарский перец содержит в себе много витаминов, минералов и питательных веществ. Именно поэтому его так активно советуют добавлять в свой рацион, особенно в летнее время, когда перца разных цветов достаточно много.

Овощи очень важно употреблять ежедневно и добавлять их к завтраку, обеду или ужину, пишут Porady 24. Благодаря им наш организм получает достаточное количество клетчатки. Среди популярного списка таких овощей как огурец или помидор, не забывайте добавлять в тарелку перец.

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Полезные свойства сладкого перца

Перец наполнен каротиноидами и антиоксидантами, а также витамином С. В одной порции красного перца содержится почти 200 миллиграммов витамина С, поэтому вы получите автоматически более 100% суточной нормы.

Витамин С помогает поддерживать иммунную систему, защищает от вирусов и бактерий. Кроме того, он является полезным для кожи, поскольку помогает образовывать коллаген, а защищает глаза от свободных радикалов. Стоит также знать, что витамин С нужен для усвоения железа.

А еще порция болгарского перца на четверть обеспечивает суточной нормой витамина А, который поддерживает зрение. Аналогично перец обеспечивает четвертью суточной потребности витамина В6.



Красный перец имеет много полезных свойств / Фото Pexels

Что приготовить из болгарского перца

С болгарским перцем можно приготовить много вкусных блюд. Перец можно употреблять сырым, запекать, жарить или тушить. На рынке есть большой выбор перцев, поэтому предлагаем несколько рецептов, которые легко готовятся и поразят своим вкусом.

Перцы в сметане

Сладкий болгарский перец помойте и выложите на пергаментную бумагу. Запеките в разогретой до 220 градусов духовке до готовности. Далее овощи надо переложить в емкость и очистить от кожуры.

На сковороде пожарьте лук, натертую морковь и помидоры. Все хорошо протушите. Далее добавляйте сливки или сметану и нарезанные или целые перцы. В конце надо добавить чеснок и измельченную свежую зелень. Лучше всего блюдо сочетается с картофельным пюре.

Овощной суп с болгарским перцем

Помойте и почистите картофель, нарежьте кубиками. Измельчите лук и нарежьте морковь кубиками. Капусту надо нарезать соломкой. Также помойте и измельчите петрушку.

В кастрюлю с кипятком бросьте картофель и добавьте соль. Лук с морковью надо обжарить на сковородке и тогда добавить к картофелю.

Сладкий перец помойте, нарежьте кубиками и добавьте в суп. После этого бросьте капусту, соль и перец. Варите в течение 20 минут пока капуста не станет мягкой. Далее бросьте петрушку и перемешайте.

Болгарский перец с рисом и грибами

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Помойте перец и разрежьте пополам. Рис промойте и варите в кипятке 10 минут. После этого помойте грибы и лук и нарежьте ломтиками. Бросьте на сковороду сначала лук, а дальше грибы, посолите и поперчите.

В кастрюле смешайте рис с луком и грибами. Параллельно натрите сыр на крупной терке. Выложите перец в форму для выпекания, сбрызните маслом и добавьте начинку, сверху все натрите сыром.

В разогретую духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться перцы на 30 минут.