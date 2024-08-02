Пасленовые очень популярны в конце лета и в начале осени, поскольку плоды уже созревают на всех грядках, поэтому они становятся доступными для покупки, пишут Советы 24.

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Польза баклажанов

Баклажаны являются вкусными, полезными, питательными и содержат очень много витаминов В, Р, С, А, белки, жиры, органические кислоты, кальций, магний, железо, цинк, фосфор, медь.

Овощ охотно можно употреблять тем, кто худеет, потому что содержит большое количество клетчатки. Диета с высоким содержанием клетчатки позволяет терять вес гораздо быстрее и эффективнее. Баклажаны богаты фолиевой кислотой, которая помогает вывести воду из организма и снизить вес. Употребление баклажанов улучшает работу сердечно-сосудистой системы и очищает кишечник.

Обратите внимание, что баклажаны нельзя есть беременным женщинам, детям до 3 лет, всем кто имеет болезни желудочно-кишечного тракта, язву желудка, печени или желчного пузыря.



Из баклажанов можно приготовить много вкусных блюд / Фото Pexels

Что приготовить из баклажанов

Из баклажанов можно приготовить множество блюд. Чаще всего овощ тушат, запекают в духовке или жарят. Вот несколько популярных рецептов, которые хозяйки готовят из баклажанов.

Баклажаны на гриле

Нарежьте баклажаны кружочками или вдоль на пластины. Смажьте оливковым маслом, посыпьте солью и перцем.Готовьте на гриле до золотистой корочки с обеих сторон. По желанию, добавьте чеснок и лимонный сок перед подачей.

Баклажанное рагу из баклажанов

Нарежьте баклажаны, помидоры, перец и лук кубиками. Обжарьте лук и чеснок на растительном масле до мягкости. Добавьте баклажаны, перец и тушите 10 минут. В конце надо добавить помидоры, специи, соль и перец и тушить до готовности.

Баклажанная икра

Запеките баклажаны в духовке до мягкости. Очистите кожуру и измельчите мякоть. Нарежьте помидоры, лук и чеснок мелкими кубиками. Обжарьте лук и чеснок на растительном масле до золотистого цвета.Добавьте помидоры, тушите до мягкости, тогда измельченные баклажаны, соль и перец и тушите еще 10 минут.

Кроме того, в сети можно найти немало рецептов консервирования баклажанов, поэтому смело можете начинать заготовки на зиму уже сейчас.