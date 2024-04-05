Когда сажать гладиолусы в открытый грунт: названо идеальное время

Красивые гладиолусы являются украшением любого сада благодаря своим длинным цветоносам. Они яркие, неприхотливые и легкие в выращивании. Сажать гладиолусы надо весной. Далее расскажем вам, как правильно это сделать.

Сортов гладиолусов очень много: мелкие, большие, пушистые и разноцветные. В зависимости от сортов зависит цветение и чаще всего они расцветают в конце июля и цветут до начала осени.

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Как выбрать луковицы для посадки

Избегайте старых луковиц, потому что это может означать, что они уже цвели. Для высадки выбирайте не сморщенную луковицу хорошую на вид диаметром 2 – 4 сантиметра с донышком 3 – 7 миллиметров. Не стоит выбирать очень большие луковицы, потому что их размер не зависит от того, каким вырастет цветок.

Как подготовить луковицы для посадки

Перед посадкой снимите шелуху и осмотрите на наличие вредителей и болезней. На непригодных луковицах могут быть пятна. Если там есть ранки, то стоит обработать зеленкой.

Тогда поставьте в теплое место. Через некоторое время они должны пустить ростки. Уже перед самым высадкой окуните их в раствор марганцовки на 20 минут. Так надо сделать для того, чтобы в будущем на цветах не заводились вредители или не цеплялись различные болезни.



Гладиолусы надо сажать тогда, когда потеплеет / Фото Pexels

Когда сажать гладиолусы

Сажать гладиолусы уже можно тогда, когда почва прогреется до 13 градусов. Чтобы создать непрерывное цветение этих растений на клумбе, сажайте луковицы каждые 10 дней.

Цветы любят солнечный свет и дренированную почву. Сырая почва им не подходит. Ямки должны быть около 15 – 25 сантиметров. Большие луковицы высаживайте на расстоянии 15 сантиметров друг от друга, средние – 10 сантиметров, а маленькие – 5 сантиметров.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Обратите внимание, что на дно ямки надо обязательно посыпать песок. Также важно не сажать рядом большие луковицы с маленькими, потому что первые будут подавлять их рост.

После посадки почву надо подлить, а уже когда появятся первые ростки – покройте мульчей (опилками или торфом), чтобы удержать влагу и бороться с сорняками.