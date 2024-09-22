Если вам давно не повышали зарплату, то напомните это начальству самостоятельно, пишет Catboss. Однако зарплату надо просить правильно, поскольку некоторые ошибки могут только все ухудшить.

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Неподготовленность

Перед тем, как просить зарплату вы должны четко понимать свои заслуги. Если вы не сможете четко и предметно объяснить, почему вам нужно платить, то можете не ожидать о бонусах.

Необоснованность

Нельзя просто так требовать зарплату, потому что вы так захотели. Нет смысла просить увеличения оплаты труда, если вы не сделали ничего выдающегося или если нет других веских оснований.



Не стоит просить повышения без обоснованности / Фото Pexels

Ультиматум

Не наглейте и не шантажируйте руководителя, что уйдете из компании, поскольку такая позиция сыграет только против вас.

Неподходящий момент

Не стоит просить зарплаты, когда в компании глобальные изменения, шеф в отпуске или болеет. Это лишь будет свидетельствовать о вашей невоспитанности.

Завышенные ожидания

Объективно оцените свой труд. Прежде чем просить повышения, посмотрите, какая средняя зарплата по вашей специальности. Не стоит наглеть и быть откровенно самоуверенными.