Якщо вам давно не підвищували зарплату, то нагадайте це начальству самостійно, пише Catboss. Однак зарплату треба просити правильно, оскільки деякі помилки можуть лише все погіршити.

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Непідготовленість

Перед тим, як просити зарплату ви повинні чітко розуміти свої заслуги. Якщо ви не зможете чітко та предметно пояснити, чому вам потрібно платити, то можете не очікувати про бонуси.

Необґрунтованість

Не можна просто так вимагати зарплату, бо ви так захотіли. Немає сенсу просити збільшення оплати праці, якщо ви не зробили нічого видатного або якщо немає інших вагомих підстав.



Не варто просити підвищення без обґрунтованості / Фото Pexels

Ультиматум

Не нахабнійте й не шантажуйте керівника, що підете з компанії, оскільки така позиція зіграє лише проти вас.

Невідповідний момент

Не варто просити зарплати, коли в компанії глобальні зміни, шеф у відпустці чи хворіє. Це лише свідчитиме про вашу невихованість.

Завищені очікування

Об’єктивно оцініть свою працю. Перш ніж просити підвищення, перегляньте, яка середня зарплата за вашою спеціальністю. Не варто нагліти та бути відверто самовпевненими.