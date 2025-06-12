Можно ли стричь и красить волосы беременным: правду знают единицы

Женщины во время беременности стараются обходить стрижки и окрашивание волос. Впрочем, современные женщины несколько скептически относятся к таким народным приметам, поэтому попробуем разобраться, в чем заключается запрет, и целесообразно ли его соблюдать.

Ранее бытовало мнение, что стрижка может плохо повлиять на здоровье ребенка и мамы, поэтому женщины избегали любых походов в парикмахерскую на период беременности, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Что об этом говорит народная мудрость

Волосы еще с древности считаются источником силы и мудрости, поэтому люди старались их не обрезать, чтобы не лишить себя физической силы и благосклонности. Поэтому с тех времен повелось поверье, что беременным стричь длину нельзя.

По приметам, длинные волосы матери способны обеспечить ей легкое течение беременности и крепкое здоровье ребенка. Стрижка волос способна была привлечь в жизнь неурядицы и трудности.

Что об этом говорят специалисты

На самом деле стрижка волос никак негативно не повлияет ни на мать, ни на ребенка. Наоборот, специалисты советуют обрезать волосы во время вынашивания малютки. Дело в том, что во время беременности у женщин наблюдается проблема с ногтями, зубами и волосами из-за недостатка кальция. Пряди становятся очень ломкими и выпадают, поэтому секущиеся кончики нужно подстричь, чтобы волосы имели здоровый вид.

Можно ли беременной женщине красить волосы

Запрет на окрашивание волос возник не так давно, но люди считают, что такое действие способно изменить энергетическое поле женщины. Впрочем, подобная процедура может действительно быть вредной из-за состава красителей.

Некоторые колористы считают, что во время беременности действительно стоит воздержаться от окрашивания, поскольку в перманентных красках содержатся опасные вещества – резорцин, перекись водорода, аммиак, которые способны негативно повлиять на состояние ребенка. Впрочем, исследований, которые бы опровергли, или подтвердили влияние составляющих краски на плод ребенка – нет.

К слову! Чтобы отрастить длинные и густые волосы, в шампунь нужно добавить одну вещь. Что именно это должно быть – читайте в нашем материале.

Другие же колористы говорят, что можно использовать краски, которые не содержат аммиака, поэтому они не будут вредными. Во время беременности только не рекомендуется осветлять волосы, поскольку после родов пряди становятся ослабленными, поэтому осветление может ухудшить состояние волос.