Вот как стирать лен, чтобы он не садился и не портился: важная инструкция

Лен – это красивая натуральная ткань, которая летом становится просто незаменимой. Но для того, чтобы вещи из льна служили как можно дольше, за ними нужно правильно ухаживать.

Уход за льном на самом деле не очень сложный, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Гармония". Впрочем, есть несколько правил, которые лучше не нарушать, чтобы не испортить одежду.

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Как стирать лен?

Первое правило, которое стоит запомнить – белые и цветные вещи обязательно нужно стирать отдельно, ведь и ткань, и краситель имеют натуральное происхождение, и поэтому в процессе стирки могут быть неустойчивыми.

Кроме того, лен не любит высокой температуры. Белую одежду из него можно стирать при температуре в 40 градусов, а вот цветной лучше подойдет 30 градусов. В обоих случаях нельзя включать сильный отжим, а также не желательно использовать средства для отбеливания.



Лен нужно стирать осторожно / Фото Pexels

В стиральной машине сушить изделия из льна нельзя – после стирки стоит разровнять ткань руками, придав ей форму. Сушите в вертикальном положении на веревке или на вешалке в тени. Лен не очень любит прямые солнечные лучи, и поэтому ткань может состариться и выгореть.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно уменьшить счет за свет, если изменить только одну настройку в стиральной машине.

Гладить лен, впрочем, можно при высокой температуре в 200 градусов, используя функцию отпаривания. Главное – не пересушите изделие после стирки. А если вдруг это уже произошло, тогда воспользуйтесь водой и пульверизатором. Дело в том, что лучше гладкой ткань становится именно в случае, когда ее гладят влажной.

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Чтобы надолго сохранить красивый вид льна, советуют гладить его наизнанку.

После глажки вещь из льна нужно разложить и дать окончательно высохнуть.