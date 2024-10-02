Почему картофель дал плохой урожай: огородники назвали основные причины

Все дачники уже выкопали картофель, впрочем не всех урожай мог порадовать. Если ваш картофель плохо уродил в этом году, то на это могли повлиять несколько причин.

Урожай картофеля – это всегда сюрприз для дачника, поскольку клубни растут под землей, поэтому нашему глазу незаметно, какое количество мы получим осенью, пишет "Сад-огород". Иногда дачники задумываются над тем, почему урожай стал хуже, чем в прошлом году, поэтому на это есть ответы.

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Причины неурожая картофеля

На количество, качество и размер клубней могут влиять внешние факторы. К ним относится:

неподходящая температура при посадке;

засуха в периоды активной вегетации и роста клубней;

очень жаркие или низкие температуры летом;

чрезмерное количество осадков в первой половине лета;

большое количество вредителей и болезней на прилегающей территории.

Предсказать урожай следующего года полностью невозможно, но для того, чтобы он был большим, можно перестраховаться от перепадов климата. Для этого надо высадить на грядке ранний, средний и поздний картофель.



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Качество посадочного материала

Дачники используют для посадки излишки картофеля, но все это может привести к мелкому урожаю. Чем качественнее будет посадочный материал, тем меньше вероятность, что вы выкопаете маленький картофель.

Существует несколько правил выбора клубней для посадки, которых надо придерживаться:

выбрасывайте картофель, который поражен вредителями, содержит гниль, плесень или другие болезни;

избегайте посадки зеленых клубней;

для посадки сохраняйте лучший картофель или используйте специальную семенную картошку;

при выборе сортов обращайте внимание на региональную приспособленность к местному климату и устойчивость к болезням.

Для лучшего урожая дачники придерживаются стандартного севооборота и каждый год сажают картофель на новом месте. В крайних случаях место посадки картофеля можно менять раз в 3 года. К плохому урожаю может привести еще некоторое нарушение – это посадка одного и того же сорта каждый год.

Почва для посадки картофеля должна быть воздухопроницаемой, водопроницаемой и рыхлой. Плотная и влажная почва является основной причиной плохого урожая картофеля. Чтобы улучшить почву надо внести удобрение и подливать биологическим раствором.

Посев сидератов на огороде с картофелем – один из самых простых и эффективных способов улучшения почвы.