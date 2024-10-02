Почему картофель дал плохой урожай: огородники назвали основные причины
Источник:"Сад-огород"
Все дачники уже выкопали картофель, впрочем не всех урожай мог порадовать. Если ваш картофель плохо уродил в этом году, то на это могли повлиять несколько причин.
Урожай картофеля – это всегда сюрприз для дачника, поскольку клубни растут под землей, поэтому нашему глазу незаметно, какое количество мы получим осенью, пишет "Сад-огород". Иногда дачники задумываются над тем, почему урожай стал хуже, чем в прошлом году, поэтому на это есть ответы.
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Причины неурожая картофеля
На количество, качество и размер клубней могут влиять внешние факторы. К ним относится:
- неподходящая температура при посадке;
- засуха в периоды активной вегетации и роста клубней;
- очень жаркие или низкие температуры летом;
- чрезмерное количество осадков в первой половине лета;
- большое количество вредителей и болезней на прилегающей территории.
Предсказать урожай следующего года полностью невозможно, но для того, чтобы он был большим, можно перестраховаться от перепадов климата. Для этого надо высадить на грядке ранний, средний и поздний картофель.
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Качество посадочного материала
Дачники используют для посадки излишки картофеля, но все это может привести к мелкому урожаю. Чем качественнее будет посадочный материал, тем меньше вероятность, что вы выкопаете маленький картофель.
Существует несколько правил выбора клубней для посадки, которых надо придерживаться:
- выбрасывайте картофель, который поражен вредителями, содержит гниль, плесень или другие болезни;
- избегайте посадки зеленых клубней;
- для посадки сохраняйте лучший картофель или используйте специальную семенную картошку;
- при выборе сортов обращайте внимание на региональную приспособленность к местному климату и устойчивость к болезням.
Для лучшего урожая дачники придерживаются стандартного севооборота и каждый год сажают картофель на новом месте. В крайних случаях место посадки картофеля можно менять раз в 3 года. К плохому урожаю может привести еще некоторое нарушение – это посадка одного и того же сорта каждый год.
Почва для посадки картофеля должна быть воздухопроницаемой, водопроницаемой и рыхлой. Плотная и влажная почва является основной причиной плохого урожая картофеля. Чтобы улучшить почву надо внести удобрение и подливать биологическим раствором.
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