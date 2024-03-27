Не выливайте воду после промывки гречки: есть прекрасная возможность ее применить для цветов

Вода после промывки гречки может вам понадобиться. Не выливайте ее, ведь она наполнена полезными и питательными веществами.

Каждая хозяйка знает, что перед тем, как варить гречку, ее надо хорошо несколько раз промыть. Всегда мы воду просто сливаем в раковину, и оказывается, есть замечательный лайфхак, которым стоит воспользоваться.

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Для чего нужна вода после промывки гречки

Во время промывки вода успевает впитать часть питательных веществ из гречки, поэтому она становится прекрасным естественным удобрением, впрочем есть одно "но". Сразу эту воду никуда применять не надо. Сначала она должна нагреться до комнатной температуры.



Водой от гречки можно подливать растения / Фото Pexels

Тогда воду от гречки надо разбавить с чистой водой в соотношении 1:1, создав идеальную жидкость для полива цветов. Такой способ удобрения подходит в теплое время года, когда растения активно растут и нуждаются в дополнительных питательных веществах. Подкормка воды из-под гречки лучше всего применять в период весенне-летнего вегетативного роста.

Обратите внимание на то, что подливать можно только те растения, которые были пересажены не менее, чем 2 месяца назад. Гречневая вода обеспечит им дополнительный запас питательных веществ, способствуя их развитию.

Почему промывают гречку

Во-первых, непромытая гречка отличается вкусом от мытой. Но главная причина заключается в другом. Вода вымывает из гречки фитиновую кислоту, которую не усваивает наш организм. А еще немытая гречка может стать причиной неусвоения в организме калия и цинка.