Не виливайте воду після промивання гречки: є чудова можливість її застосувати для квітів

Вода після промивання гречки може вам знадобитися. Не виливайте її, адже вона наповнена корисними та поживними речовинами.

Кожна господиня знає, що перед тим, як варити гречку, її треба добре кілька разів промити. Завжди ми воду просто зливаємо у раковину, та виявляється, є чудовий лайфхак, яким варто скористатися.

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Для чого потрібна вода після промивання гречки

Під час промивання вода встигає увібрати частину поживних речовин з гречки, тож вона стає чудовим природним добривом, втім є одне "але". Одразу цю воду нікуди застосовувати не треба. Спочатку вона має нагрітися до кімнатної температури.



Водою від гречки можна підливати рослини / Фото Pexels

Тоді воду від гречки треба розбавити з чистою водою у співвідношенні 1:1, створивши ідеальну рідину для поливу квітів. Такий спосіб добрива підходить в теплу пору року, коли рослини активно ростуть та потребують додаткових поживних речовин. Підживлення води з-під гречки найкраще застосовувати в період весняно-літнього вегетативного росту.

Зверніть увагу на те, що підливати можна лише ті рослини, які були пересаджені не менше, ніж 2 місяці тому. Гречана вода забезпечить їм додатковий запас поживних речовин, сприяючи їхньому розвитку.

Чому промивають гречку

По-перше, непромита гречка відрізняється смаком від митої. Та головна причина полягає в іншому. Вода вимиває з гречки фітинову кислоту, яку не засвоює наш організм. А ще немита гречка може стати причиною незасвоєння в організмі калію та цинку.