Эти суперпродукты замедлят старение после 40 лет: что надо есть

Некоторые продукты богаты питательными веществами, поэтому могут хорошо влиять на состояние кожи и сохранять ее молодой. Эти продукты, которые способны замедлить процесс старения, поэтому их рекомендуется добавлять в рацион после 40 лет.

Диетологи говорят, что после 40 лет надо особенно тщательно следить за своим питанием и вводить здоровые привычки.

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Кроме того, тело начинает претерпевать определенные изменения из-за потери мышечной массы, гормональные изменения связанные с менопаузой и тому подобное. Диетолог Лорен Манекер рассказала, какие именно продукты надо чаще употреблять в 40-летнем возрасте.

Авокадо

С возрастом наш организм производит меньше коллагена и эластина, поэтому это влияет на текстуру и молодость кожи. Восстановить упругость поможет авокадо, которое является лучшим суперпродуктом. Фрукт богат полезными жирами, которые помогают питать кожу и уменьшать воспаление.

Миндаль

Миндаль содержит много витамина Е и антиоксидантов, которые помогают защищать кожу от ультрафиолета и способствует восстановлению регенерации кожи. Исследование отмечает, что женщины, которые в постменопаузе употребляли миндаль, имели меньшую интенсивность морщин.



Миндаль является очень полезным орехом / Фото Pexels

Гранат

Фрукт богат полифенолами, которые защищают кожу от повреждения ультрафиолетом, уменьшает воспаление и способствует выработке коллагена. Гранат способен улучшить структуру и эластичность кожи. Употребляйте фрукт или 100% гранатовый сок, чтобы получить все преимущества.

Куркума

Попробуйте добавлять в блюда такую специю как куркума. Соединение под названием куркумин также обеспечивает защиту от повреждений, которые вызывает окислительный стресс.

Фисташки

Свободные радикалы атакуют здоровые клетки тела, поэтому это повреждение способствует воспалению и накоплению окислительного стресса,

– отметила Лорен Манакер.

По ее словам, это может ускорить старение, поэтому стоит употреблять продукты, которые богаты антиоксидантами. Именно фисташки имеют высокой антиоксидантной способность. Всего лишь горсть орехов может положительно повлиять на старение клеток.

Лосось

Красная рыба также помогает замедлить старение. В лососе содержится много нежирного белка, который особенно полезен для всех людей, которым более 40 лет. Также лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить риск сердечных заболеваний.