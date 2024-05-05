Эти растения нельзя сажать: они разносят болезни и заражают деревья

Каждый садовод хочет иметь такой сад, который будет радовать глаз своей красотой. Но не всегда есть время для выращивания цветов, поэтому для сада выбирают те растения, которые не требуют много внимания.

Однако прежде чем посадить цветы или деревца, садоводам надо узнать, что это за растение и стоит ли его сажать. К примеру, есть несколько видов растений, которые часто болеют и даже могут заражать болезнями деревья, которые растут рядом с ними.

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Штамбовая козья ива

Ивы очень часто болеют ивой. Грибковое заболевание проявляется ржавым налетом на листьях.

Мальва

Грибковое заболевание мальвы (ржавчина) не поражает соседние растения, но не дает самой розе нормально расти и развиваться. Как результат, хорошего цветения не будет, а лишь проблемы с растением.

Флоксы

Это красивое и популярное растение действительно украшает участок, однако высадив ее в своем саду, должны быть готовы к борьбе с мучнистой росой. Чтобы флоксы регулярно цвели, их надо лечить и ухаживать за ними. С мучнистой росой борется зола. Засыпьте ею кусты осенью, а уже в следующем году растения не будут болеть.



Флоксы болеют мучнистой росой / Фото Pexels

Можжевельник

Он тоже заражается ржавчиной, с которой трудно бороться Перенести болезнь можжевельник может груше, яблоне или рябине. Споры ржавчины разлетаются на 100 метров, поэтому могут перейти даже на сад соседей. Если вы не хотите, чтобы ржавчина заразила плодовые деревья, то высаживайте можжевельник как можно дальше от фруктов и ягод.

Конский каштан

Садоводы не советуют его сажать в средней полосе. Несмотря на то, что он красиво цветет и хорошо пахнет, хорошо подходит только для южных регионов. В условиях средней полосы, где преимущественно прохладно и дождливо, конский каштан поражается грибковыми заболеваниями, и лечить его очень сложно. Его придется регулярно обрабатывать уже с ранней весны и после цветения, а также собирать больные листья из почвы.