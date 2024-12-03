Как быстро разморозить мясо: это займет всего 10 минут

Порой мясо надо быстро разморозить на ужин, а вспоминаем мы о нем в последний момент. Чтобы не пришлось долго ждать, или остаться голодными, советуем воспользоваться одним действенным лайфхаком. Он заключается в том, что благодаря простому методу, мясо уже можно будет использовать через 10 минут.

Для быстрого размораживания мяса стоит воспользоваться водой, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец. Размораживание мяса в воде считается относительно безопасным способом.

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Как быстро разморозить мясо в воде

Сначала мясо надо переставить в пакет с застежкой и плотно закрыть. Этот пакет нужен для того, чтобы сырое мясо не касалось воды, поскольку это может привести к размножению бактерий.

В глубокую миску наберите воды и погрузите туда мясо. Тогда добавьте 2 столовые ложки соли и 2 столовые ложки уксуса. Оставьте его в воде на 10 минут и мясо будет готово к приготовлению.

Чтобы оно быстро разморозилось, лучше использовать куриные крылышки, лапки или бедра. Большой кусок мяса придется размораживать намного дольше.

Быстрое размораживание мяса от блогера: смотрите видео

В сети есть еще один интересный способ размораживания мяса с помощью риса. Вам понадобится сухой рис, микроволновая печь, плотный пакет или ткань. Насыпьте в емкость сухой рис и поместите в микроволновку на 2 минуты. Мясо поставьте в плотный пакет и замотайте тканью. Далее опустите обернутое мясо в миску и засыпьте разогретым рисом.

Время от времени рис нужно повторно разогревать, а мясо забрать уже после того, как оно разморозится. Рис даже можно использовать для приготовления гарнира. Мясо благодаря такому лайфхаку не испортится, а останется вкусным.