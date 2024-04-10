Идеальные соседи для болгарского перца: вот что посадить рядом, чтобы увеличить его урожай

Весна - это идеальное время для того, чтобы начать заниматься огородом и посадками на нем. Но вам нужно знать, как работает севооборот, чтобы не потерять свой урожай.

Правильное огородное соседство – это целая наука, на которую точно нужно учитывать, когда вы собираетесь взяться за посадку своего огорода. Многим людям это дается путем многолетних попыток и ошибок. Впрочем, гораздо проще заранее узнать, какие растения нужно посадить рядом с перцем.

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Каждый опытный огородник уже знает, что урожай зависит не только от ухода и полива, но и от того, выбрали ли вы правильного соседа для своих овощей. И даже самые неприхотливые растения могут прекратить плодоносить или заболеть, если рядом с ними окажется крайне нежелательная культура.

Где нужно сажать перец

Во время посадки болгарского перца будет недостаточно учесть только соседство. Нужно учесть еще несколько простых правил, в частности:

не сажать в тени;

найти место без сквозняков;

участок должен иметь защиту от ветра.

В идеале участок для болгарского перца должен быть в той части огорода, где нет ни высоких деревьев, ни кустарников. И желательно, чтобы часть участка, которую вы выберете для посадки, также имела защиту от ветра.

Не стоит высаживать рассаду перца в центре огорода, а лучше посадите растение вдоль забора, который может создать эффект тихой бухты в случае необходимости.

А вот теперь время разобраться, какие же культуры можно высадить рядом с перцем. Начать можно с того, что он прекрасно уживается на одной территории с любой зеленью.

Вот еще несколько идеальных соседей для этой культуры:

дыня;

арбуз;

фасоль;

горох;

кабачки;

баклажаны;

салат;

майоран;

петрушка и укроп;

базилик;

зеленый лук.



Перец нужно сажать возле правильных растений / Фото Pexels

Можно ли сажать перец возле помидоров?

Здесь ответ садоводов и огородников будет достаточно категоричным – нет. Оба эти растения подвержены одинаковым болезням, и на них могут нападать одинаковые вредители, поэтому не стоит сажать их рядом.

Учтите также и то, что и перец, и помидоры требуют одинаковых удобрений и очень похожего ухода. А соседство культур в конце концов приведет к тому, что они начнут бороться за питательные вещества и мешать росту друг друга.

Кстати, еще одно важное правило: никогда не сажайте на одной грядке болгарский и горький перец – вам точно не понравится эффект от этого соседства.