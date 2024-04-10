Идеальные соседи для болгарского перца: вот что посадить рядом, чтобы увеличить его урожай
Источник:УНИАН
Весна - это идеальное время для того, чтобы начать заниматься огородом и посадками на нем. Но вам нужно знать, как работает севооборот, чтобы не потерять свой урожай.
Правильное огородное соседство – это целая наука, на которую точно нужно учитывать, когда вы собираетесь взяться за посадку своего огорода. Многим людям это дается путем многолетних попыток и ошибок. Впрочем, гораздо проще заранее узнать, какие растения нужно посадить рядом с перцем.
Интересно Слизни больше не будут есть овощи: 3 шага, которые их отпугнут от растений
Каждый опытный огородник уже знает, что урожай зависит не только от ухода и полива, но и от того, выбрали ли вы правильного соседа для своих овощей. И даже самые неприхотливые растения могут прекратить плодоносить или заболеть, если рядом с ними окажется крайне нежелательная культура.
Где нужно сажать перец
Во время посадки болгарского перца будет недостаточно учесть только соседство. Нужно учесть еще несколько простых правил, в частности:
- не сажать в тени;
- найти место без сквозняков;
- участок должен иметь защиту от ветра.
В идеале участок для болгарского перца должен быть в той части огорода, где нет ни высоких деревьев, ни кустарников. И желательно, чтобы часть участка, которую вы выберете для посадки, также имела защиту от ветра.
Не стоит высаживать рассаду перца в центре огорода, а лучше посадите растение вдоль забора, который может создать эффект тихой бухты в случае необходимости.
А вот теперь время разобраться, какие же культуры можно высадить рядом с перцем. Начать можно с того, что он прекрасно уживается на одной территории с любой зеленью.
Вот еще несколько идеальных соседей для этой культуры:
- дыня;
- арбуз;
- фасоль;
- горох;
- кабачки;
- баклажаны;
- салат;
- майоран;
- петрушка и укроп;
- базилик;
- зеленый лук.
Перец нужно сажать возле правильных растений / Фото Pexels
Можно ли сажать перец возле помидоров?
Здесь ответ садоводов и огородников будет достаточно категоричным – нет. Оба эти растения подвержены одинаковым болезням, и на них могут нападать одинаковые вредители, поэтому не стоит сажать их рядом.
Учтите также и то, что и перец, и помидоры требуют одинаковых удобрений и очень похожего ухода. А соседство культур в конце концов приведет к тому, что они начнут бороться за питательные вещества и мешать росту друг друга.
Кстати, еще одно важное правило: никогда не сажайте на одной грядке болгарский и горький перец – вам точно не понравится эффект от этого соседства.