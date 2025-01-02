Чем заменить сахар в кофе: 6 полезных альтернатив, которые вам понравятся

Немалое количество украинцев употребляют ежедневно кофе. Некоторые любят его пить с сахаром, некоторые без, а другие же выбирают к напитку полезные альтернативы.

Нет единого правила, как кофе надо пить – горький или сладкий, поскольку каждый ориентируется на собственный вкус, пишет 24 Канал. Определенная категория людей говорит, что сахар меняет вкус кофе и портит его, другие же считают, что кофе без сахара является горьким.

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Для тех, кто не любит пить несладкий кофе, но хочет ограничить себя в потреблении сахара, рассказываем о натуральных подсластителях, которые прекрасно подойдут к напитку.

Мед

В этом натуральном продукте содержится большое количество антиоксидантов, которые помогают улучшить вкус кофе и повысить иммунитет. Выбирайте для кофе чистый мед, который сохраняет все свои полезные свойства.

Миндальное молоко

Для тех, кто не употребляет коровье молоко, альтернативой является миндальное. Оно имеет определенную сладость, поэтому кофе на вкус будет намного приятнее и мягче.

Стевия

Это один из самых популярных заменителей сахара, которую изготавливают из листьев растения. Стевия намного слаще сахара и продается в виде порошка, жидкости и таблеток.



В кофе можно добавлять стевию / Фото Pexels

Корица

Она улучшает вкус кофе и делает его более ароматным, хоть и назвать ее полноценным заменителем сахара немного трудно. Но в виде альтернативы эта специя вполне подойдет.

Кленовый сироп

Этот натуральный подсластитель имеет уникальный вкус и большое количество полезных минералов. Сироп понравится всем, кто любит карамельный вкус кофе.

Экстракт ванили

Ваниль не имеет сладкого вкуса, но имеет сильный аромат, который создает некую иллюзию сладкого кофе.